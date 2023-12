Violenza tra partner intimi e abusi sessuali infantili: esiste un collegamento?

MeteoWeb

L’esposizione alla violenza tra partner intimi o agli abusi sessuali durante l’infanzia è associata a effetti diffusi sulla salute fisica e mentale, secondo una revisione sistematica e una meta-analisi pubblicate su Nature Medicine. Sebbene i risultati suggeriscano che gli effetti possano essere più estesi di quanto precedentemente pensato, sono necessarie ulteriori ricerche. Recenti studi, inoltre, sembrano dimostrare il collegamento tra i due tipi di violenza.

Abusi e salute mentale

Globalmente, una donna su tre che ha avuto un partner nella vita ha sperimentato violenza da parte del partner intimo, e circa il 20% delle donne giovani e il 10% degli uomini giovani ha subito qualche forma di abuso sessuale durante l’infanzia. Tuttavia, la ricerca sugli esiti sanitari associati alla violenza tra partner intimi e agli abusi sessuali durante l’infanzia è stata limitata.

Cercando tra gli articoli pubblicati su sette banche dati, Emmanuela Gakidou e colleghi hanno identificato dati disponibili sulla violenza tra partner intimi e sugli abusi sessuali durante l’infanzia e i relativi effetti sulla salute. Hanno esaminato oltre 4.000 studi, di cui 57 e 172 studi soddisfacevano i criteri di inclusione rispettivamente per la violenza tra partner intimi e gli abusi sessuali durante l’infanzia. Utilizzando la metodologia del carico della prova, hanno valutato la forza delle prove che collegano la violenza tra partner intimi e/o gli abusi sessuali durante l’infanzia agli esiti sanitari, supportati da almeno tre studi.

Gli autori hanno scoperto che l’esposizione alla violenza tra partner intimi era moderatamente associata a un aumento del rischio di disturbi depressivi maggiori (63%) e a un aumento del rischio di aborto e aborto spontaneo (35%) nelle madri. Gli abusi sessuali durante l’infanzia sono stati mostrati essere moderatamente associati a un aumento del rischio di consumo di alcol e a un aumento del rischio di autolesionismo (rispettivamente 45% e 35%).

Gli autori indicano che questi risultati sono di maggiore entità e più estesi di quanto precedentemente suggerito. Durante la loro revisione iniziale della letteratura, hanno anche identificato ulteriori esiti sanitari potenziali, tra cui un’associazione tra disturbi ipertensivi materni e violenza tra partner intimi, ma a causa della scarsità di prove, non è stato possibile includerli nella meta-analisi.

Il legame tra IPV e CSA

Gli abusi durante l’infanzia (CSA) e la violenza tra partner intimi (IPV) sono flagelli profondamente connessi al genere, il cui costo mentale, fisico ed economico sulle società, sia direttamente che indirettamente, è incalcolabile. Gli abusi durante l’infanzia e la violenza tra partner intimi sono compagni tossici e si verificano tipicamente in diversi momenti lungo la traiettoria della vita, anche se i bambini possono contemporaneamente essere vittime di abusi durante l’infanzia e testimoniare la violenza tra partner intimi tra genitori o altri caregiver primari.

Oltre a coloro che sono direttamente coinvolti, le famiglie e le comunità sono esposte alle perniciose ripercussioni secondarie e agli effetti discendenti intergenerazionali, ad esempio sotto forma di genitorialità abusiva e problematica. Tuttavia, persiste una mancanza di prove globali sulla vasta gamma di impatti sulla salute associati agli abusi sessuali durante l’infanzia (CSA) e alla violenza tra partner intimi (IPV) – due delle forme più diffuse e perniciose di violenza.

Le ricerche scientifiche attuate con il fine di analizzare gli effetti degli abusi sessuali subiti in età infantile o preadolescenziale sul successivo funzionamento sessuale in età adulta presentano limiti, se non veri difetti metodologici.

Donne e uomini: le conseguenze su entrambi i sessi

Le donne abusate presentano maggiori difficoltà nel loro funzionamento sessuale. Particolarmente colpita sembra essere la competenza relazionale e la capacità di vivere l’intimità. Molte donne denunciano, infatti, una perdita d’insight sulla sessualità: non sanno più riconoscere ciò che le soddisfa e hanno la percezione di avere meno potere e controllo sulla loro vita sessuale. Hanno difficoltà a comunicare in modo efficace con il partner, e spesso restie ad iniziare relazioni amorose.

Gli uomini abusati presentano, invece, un profilo di problematicità differente. L’abuso subito correla più spesso con problemi relativi alla stima sessuale e all’orientamento sessuale. Spesso le ricerche sui maschi abusati hanno sottolineato come la violenza sessuale subita determini problemi e confusione al riguardo dell’identità sessuale.

Per concludere sembra che l’abuso subito danneggi nelle donne la fiducia di poter costruire una relazione significativa, mentre negli uomini il danno sarebbe incidere maggiormente sul sé: percezione del proprio essere sessuale e orientamento del desiderio sessuale.

La coesistenza tra CSA e IPV è un fenomeno sociale

Le ragioni della coesistenza di CSA e IPV si basano su teorie di apprendimento sociale, normalizzazione degli incontri violenti, vulnerabilità alla vittimizzazione (cioè indebolimento della capacità delle vittime di violenza precoce di rilevare o resistere alla violenza futura) e meccanismi di coping maladattivi, tra gli altri.

Gli abusi durante l’infanzia comprendono ampiamente maltrattamenti fisici, emotivi e sessuali che si verificano durante gli anni formativi e le finestre temporali di sviluppo sensibili al cervello, lasciando comunemente cicatrici indelebili che si estendono bene nell’età adulta. Quando ciò si aggiunge alla violenza tra partner intimi, le conseguenze per la salute delle donne lungo il ciclo riproduttivo sono ancora più gravi e difficili da gestire di fronte a conseguenze fisiche e mentali concomitanti, spesso insidiose.