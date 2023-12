Visita un parco statale e trova il diamante più grande scoperto lì in 3 anni

MeteoWeb

Un uomo dell’Arkansas che ha raccolto quello che pensava fosse un pezzo di vetro in un parco statale dice di aver appreso in seguito che il suo ritrovamento era qualcosa di molto più prezioso: un diamante da 4,87 carati. Jerry Evans ha visitato il Crater of Diamonds State Park a Murfreesboro, in Arkansas, per la prima volta con la sua ragazza la primavera scorsa, ha detto ai funzionari del parco. Evans racconta che circa 10 minuti dopo il loro arrivo, ha notato quello che sembrava un vetro a pochi metri di distanza. Sebbene abbia messo in tasca il ritrovamento dalla forma piramidale, non era sicuro che fosse un diamante, ha detto Evans.

Secondo i funzionari del parco, il Crater of Diamonds, diventato parco statale nel 1972, è noto come fonte di diamanti provenienti dalla loro origine vulcanica. Dopo essere tornato a casa a circa 400km di distanza a Lepanto, nell’Arkansas, Evans dice di aver riflettuto se il piccolo oggetto potesse essere qualcosa di più di semplice vetro, quindi lo ha inviato al Gemological Institute of America per chiedere aiuto nell’identificarlo. L’istituto senza scopo di lucro con sede in California è specializzato nella ricerca e nella formazione su gemme e gioielli, secondo il suo sito web.

Evans ha ricevuto risposta dall’istituto poche settimane dopo, quando lo hanno informato che aveva trovato un diamante quasi incolore. Evans ha quindi contattato il parco per informarlo della scoperta. Il suo diamante è diventato il più grande registrato nel parco dal Labor Day del 2020, quando Kevin Kinard di Maumelle, Arkansas, ha trovato lì un diamante marrone da 9,07 carati, secondo i funzionari del parco.

I visitatori del parco vi trovano una media di uno o due diamanti al giorno; nel 2023 sono stati registrati nel parco 798 diamanti per un totale di oltre 125 carati. Più di 75.000 diamanti sono stati scoperti al Crater of Diamonds da quando i primi diamanti furono trovati nell’area di Pike County, dove si trova il parco, agli inizi del 1900, secondo il sito web del parco.