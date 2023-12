Windows 11: addio a 16 funzioni iconiche, Microsoft verso nuova era tech

MeteoWeb

Alla fine del 2023, Microsoft ha intrapreso un ambizioso percorso di rinnovamento, focalizzando i propri sforzi su Windows 11 e annunciando l’eliminazione di diverse funzionalità considerate ormai obsolete dall’azienda. Questo processo, noto come deprecazione, implica l’abbandono graduale e l’eliminazione di funzioni o componenti che non saranno più oggetto di aggiornamenti, un segno tangibile della volontà di Microsoft di plasmare Windows 11 per rispondere alle nuove esigenze tecnologiche.

Cortana

Al vertice della lista delle funzioni destinate all’oblio si trova Cortana, l’assistente vocale introdotto nel 2014 come risposta alle crescenti tendenze di assistenza vocale inaugurate da Siri e Google Assistant. Cortana, un tempo all’avanguardia, è stata ufficialmente deprecata, con la sua app resa inutilizzabile. Questa decisione è stata preceduta dall’annuncio di Windows Copilot, un indicatore dell’impegno di Microsoft nel lasciar andare Cortana in favore di tecnologie più avanzate basate sull’intelligenza artificiale.

WordPad

Un altro componente di rilevanza storica destinato alla deprecazione è WordPad, presente sin dal lancio di Windows 95 nel 1995. Questo editor di testo, in passato apprezzato per le sue funzionalità avanzate e il supporto a documenti di Word, non ha ricevuto aggiornamenti per Windows 11 e sarà a breve eliminato.

Mail & Calendar

Le app Mail & Calendar subiranno una sorte simile nel 2024, poiché Microsoft introduce il nuovo client Outlook, progettato per integrare le funzionalità di posta e calendario in un’unica app. Analogamente, l’app Windows Tips, fondamentale nell’illustrare le nuove funzionalità del sistema operativo, sarà eliminata nel prossimo aggiornamento di Windows, segnando la fine di un’era.

Riconoscimento vocale

Il riconoscimento vocale di Windows, che ha visto la luce nel 2006 con Windows Vista, è stato anch’esso deprecato in favore di un accesso vocale più moderno e funzionale disponibile in Windows 11. Questo passo riflette la costante evoluzione delle tecnologie di input vocale e la volontà di Microsoft di offrire esperienze utente sempre più avanzate.

Altre funzionalità

Oltre a queste modifiche, Microsoft ha deprecato altre funzionalità meno note ma non meno rilevanti. Tra queste, Steps Recorder, il supporto di sincronizzazione per gli account Microsoft Entra, la modalità console legacy, TLS 1.0 e 1.1, lo strumento di diagnostica di supporto di Microsoft, e altre funzioni più oscure come Computer Browser Protocol, WebDAV Service, Remote Mailslots, VBScript e AllJoyn.

Mentre la rimozione di queste funzionalità obsolete rappresenta un passo cruciale per adattare Windows all’evolversi delle tecnologie, non mancheranno coloro che sentiranno la mancanza di strumenti iconici come WordPad. Tuttavia, l’impegno di Microsoft nell’innovazione e nell’adattamento alle nuove esigenze del mercato tecnologico si manifesta chiaramente, preparando il terreno per un Windows 11 radicalmente rinnovato e all’avanguardia.