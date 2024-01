Era uscita per una passeggiata: 16enne muore precipitando in un burrone in Alto Adige

MeteoWeb

Una turista di 16 anni è stata trovata morta ai piedi di un sentiero nei pressi di San Candido, in Alto Adige. La giovane, di nazionalità tedesca, era uscita per una passeggiata questa mattina all’alba dal maso nel quale alloggiava con la famiglia e probabilmente è scivolata sul ghiaccio, precipitando in un burrone per alcune decine di metri. La giovane è morta sul colpo. Le ricerche sono scattate quando la 16enne non ha fatto rientro in albergo. Alle ricerche hanno partecipato il Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza. La salma della giovane è stata trovata in località Monte San Candido, a poca distanza dal maso. Sul posto è intervenuta anche la Polizia.