Aeronautica Militare: Meloni visita il Museo di Vigna Valle

Questa mattina, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha visitato il Museo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, recentemente ristrutturato e inaugurato lo scorso 16 giugno. Il Premier e il Ministro sono stati accolti dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Gen. S. A. Luca Goretti. Il Museo – si legge sul sito del Governo – rappresenta il luogo in cui ha avuto inizio l’attività aviatoria in Italia. Negli anni Sessanta, la base è stata riqualificata e trasformata in Centro Sportivo e Centro di Raccolta di Velivoli Storici e nel 1977 è diventata ufficialmente Museo Storico. Il museo ha il compito di divulgare la cultura Aeronautica, la storia e le tradizioni della Forza armata in tutte le sue progressive evoluzioni.