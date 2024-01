Allarme smog a Roma: superati i limiti di PM10, “situazione di criticità”

MeteoWeb

Allarme smog a Roma. “In considerazione delle previsioni modellistiche fornite dall’Arpa Lazio, la qualità dell’aria evidenzia per la giornata di oggi e per i prossimi giorni una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti atmosferici“, spiega il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti della Capitale. Con Determinazione Dirigenziale n. 6 del 3 gennaio 2024 di Informazione alla cittadinanza è stato adottato un provvedimento di prevenzione dell’inquinamento atmosferico.