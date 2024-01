Allerta gelo in Francia: grande ondata di freddo, dalla Normandia all’Alsazia

MeteoWeb

Gli studenti sono stati invitati a rimanere a casa, dato che i trasporti pubblici e il traffico sono stati interrotti a causa delle piogge gelate e delle nevicate previste su parte del Nord della Francia. La situazione meteo ha determinato l’allerta arancione per neve–ghiaccio o pioggia–inondazioni in 38 dipartimenti, dall’Haut-Rhin al Finiste’re, secondo il bollettino di vigilanza emesso da Météo France.

La pioggia gelata ha iniziato a cadere durante la notte su una linea che va dalla Normandia alle porte dell’Alsazia, con particolare attenzione al Nord e al Pas-de-Calais, precedentemente colpiti da episodi di inondazioni record. Tuttavia, tali regioni sono “poco preoccupate” per la pioggia gelata e concentrano la loro preoccupazione principalmente sulla neve. Le condizioni meteorologiche saranno più miti al sud, ma si prevede che la neve continuerà a cadere in Hauts-de-France e Haute-Normandie, con accumuli locali fino a 10-20 cm, secondo il servizio meteo nazionale.

In risposta a questa situazione, la regione Hauts-de-France ha annunciato la sospensione totale del traffico scolastico e del trasporto interurbano, con molte scuole medie e superiori chiuse fino a giovedì. Alcune città hanno adottato misure aggiuntive, come la sospensione della raccolta dei rifiuti a Rouen e la raccomandazione di favorire il telelavoro da parte della prefettura di Aisne.

A Lille è stato attivato il piano di emergenza per il trasporto pubblico, con i tram che hanno circolato vuoti di notte per evitare accumuli di neve e ghiaccio. Il Ministro della Transizione ecologica, Christophe Béchu, ha annunciato il divieto graduale di circolazione dei mezzi pesanti in parte del Nord della Francia durante la notte, estendendosi da diverse regioni a partire dalle 20 fino alla mezzanotte.

L’unità di crisi interministeriale valuterà la possibilità di revocare o mantenere tali divieti. Secondo le previsioni meteo, si prevede che la nevicata si concluderà gradualmente entro giovedì, ma ulteriori misure potrebbero essere necessarie per il trasporto pubblico gestito da RATP e SNCF.