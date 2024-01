Allerta Meteo Emilia-Romagna: neve, vento e mare mosso, codice arancione

MeteoWeb

Vento e mare mosso sulla costa e sull’Appennino romagnolo. L’allerta meteo diffusa dalla Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna è valida per le 24 ore di domani, venerdì 19 gennaio. Per la giornata di venerdì 19 gennaio “sono previsti in mattinata venti di burrasca moderata (62-74 km/h) sull’Appennino centrale e venti di burrasca forte (75-88 km/h) sul crinale orientale da sud-ovest. Sulla pianura nord-orientale e sulla costa sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord est dalla tarda mattinata o primo pomeriggio,” si legge nell’avviso.

Il mare “sarà agitato al largo con altezza d’onda superiore a 3,2 metri e direzione d’onda da nord-est. Le condizioni del mare sotto costa potranno generare fenomeni di erosione del litorale, in particolare nel settore centro-meridionale. Si segnala che la piena in atto sul fiume Secchia transiterà nel tratto vallivo con livelli prossimi o inferiori alle soglie di attenzione nella mattina, in progressiva decrescita durante la giornata. Sono previste inoltre deboli precipitazioni che assumeranno forma di neve a quote superiori a 300-400 metri“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: