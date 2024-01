Allerta Meteo, torna il forte maltempo al Centro/Nord. Caldo incredibile al Sud

MeteoWeb

Giornata caldissima oggi sull’Italia, in modo particolare in Sicilia e Sardegna dove le temperature hanno raggiunto addirittura +25°C a Siracusa, +22°C a Riposto e Priolo, +21°C ad Avola, Carlentini, Solarino ed Acitrezza, +20°C a Palermo, Catania, Cagliari e Lampedusa. Temperature molto elevate anche nel resto del Centro/Sud con +19°C a Taranto e Crotone, +18°C a Bari, Messina, Reggio Calabria, Latina, Guidonia, Bitonto, Fasano, Gallipoli, Supersano, Veglie, Lequile, Francavilla Fontana e Sapri, +17°C a Roma, Napoli, Salerno, Foggia, Lecce, Cosenza, Viterbo, Lamezia Terme, Pratica di Mare, Frascati, Terracina, Sabaudia, Anzio, Tarquinia, Montalto di Castro, Foligno, Molfetta, Squinzano, Battipaglia, Cava de’Tirreni, Nola, Mondragone, Pompei e Ascea Marina.

Situazione completamente diversa al Nord, dove invece resiste il cuscinetto freddo della pianura Padana con temperature molto basse tra Emilia, Lombardia sud/occidentale e basso Piemonte: da Asti a Piacenza passando per Alessandria e Pavia la massima giornaliera non ha superato i +3°C, mentre a pochi chilometri di distanza sulla Riviera di Levante della Liguria la colonnina di mercurio arrivava a +17°C a Lavagna e Rapallo.

Domani, mercoledì 17 gennaio, tornerà il maltempo sul Centro/Nord Italia e in pianura Padana avremo addirittura nevicate da cuscinetto tra basso Piemonte, Emilia e Lombardia. Forti piogge, invece, colpiranno Liguria orientale e Toscana, con nubifragi (oltre 200mm giornalieri) nell’alta Toscana, tra Versilia e Lunigiana. Piogge torrenziali anche su tutto il versante tirrenico dell’Appennino, dalla Toscana appunto fino a Umbria, Lazio, zone interne dell’Abruzzo e del Molise, e Campania, fin alla Calabria settentrionale sul Pollino:

Sarà una giornata caratterizzata da forti venti di libeccio sul Tirreno, con un intenso garbino tra Marche, Abruzzo e Molise dove – complice il foehn – sulle coste le temperature schizzeranno fino a +20°C ed oltre. Ancora più caldo in Sicilia, dove avremo valori superiori ai +25°C. Sarà un mercoledì caldissimo anche in Puglia, Calabria e nel resto del Centro/Sud.

