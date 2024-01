Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: piogge intense e neve nel weekend

MeteoWeb

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato una allerta meteo gialla, valida da domani, sabato 6 gennaio, fino alle 12 di domenica 7. Domani, sono previste precipitazioni estese e in genere intense; nella zona di Trieste saranno più moderate, mentre saranno possibili piogge localmente molto intense tra alta pianura e Prealpi, si legge nel bollettino della Protezione Civile. La quota neve inizialmente sarà a circa 1.100-1.300 metri sulle Alpi, 1.300-1.600 sulle Prealpi; in giornata la neve potrà scendere fino a circa 1.000-1.200 metri sulle Alpi e fino a fondovalle nel Tarvisiano tra pomeriggio e sera; fino a 1.200-1.400 metri sulle Prealpi. In quota le nevicate potranno essere intense, con accumuli significativi. Sarà possibile anche qualche rovescio o temporale. Venti moderati da sud-est sulla costa, da nord-est in pianura. Bora sostenuta dalla sera a Trieste.

Domenica 7 gennaio, tra la notte e il mattino, saranno possibili precipitazioni residue che tenderanno a cessare ovunque in giornata. Soffierà Bora sostenuta o anche forte sul Carso e a Trieste, vento moderato da nord-est in pianura e sostenuto in quota sulla zona montana.

Il verificarsi di tali eventi, avverte la Protezione Civile, può comportare situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, innalzamento dei corsi d’acqua di pianura, fenomeni di instabilità dei pendii e locali interruzioni della viabilità.

Allerta valanghe

Secondo il bollettino valanghe diffuso dalla Regione, sulle Alpi domani e domenica il pericolo sarà da moderato a marcato, forte invece nell’area del Canin.

