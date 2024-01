Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice giallo vento forte, neve e ghiaccio

MeteoWeb

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo gialla per domani a causa dell’ondata di maltempo che, in particolare a Trieste, porterà vento forte, neve e ghiaccio al suolo. L’avviso è valido dalle 8 alle 16 di domani. Un fronte freddo proveniente dal Nord Europa interesserà la regione domani mattina con una dinamica piuttosto rapida, data dall’improvviso afflusso di correnti fredde da Nord/Est nei bassi strati atmosferici. Nella zona di Trieste e sul Carso soffierà Bora forte e vi sarà una rapida diminuzione della temperatura che farà sì che la pioggia del primo mattino venga sostituita dalla neve, a partire dalle zone più alte del Carso e successivamente fino al livello del mare. Sul Carso vi saranno pertanto condizioni di bufera, con probabile accumulo di alcuni centimetri di neve al suolo mentre sul capoluogo le raffiche di Bora supereranno i 100 km orari. L’accumulo di neve al suolo al di sotto dei 200 metri di quota sarà meno probabile e comunque eventualmente modesto. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni cesseranno, ma continuerà a soffiare Bora forte e fredda, che potrà favorire la formazione di ghiaccio al suolo sul Carso, e comunque sulle zone innevate, fino alla mattina successiva.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: