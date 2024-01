Allerta Meteo, inizia l’ondata di freddo: il picco martedì 30 | MAPPE

MeteoWeb

Sta iniziando in questa domenica di fine Gennaio l’ondata di freddo che caratterizzerà i prossimi giorni al Sud Italia, in modo particolare in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. In Puglia le temperature stanno già diminuendo, al punto che in pieno giorno sono ferme a +6°C ad Altamura, +7°C a Spinazzola e Martina Franca e Noci, +8°C a Putignano, Mottola, Locorotondo e Cisternino, +9°C a Cassano delle Murge e Castellana Grotte, +10°C a Lecce, Bitonto, Ostuni, Alessano, Minervino di Lecce, Santa Maria di Leuca, +11°C a Bari, Brindisi, Taranto, Barletta, Bisceglie, Molfetta, Fasano, Squinzano, Supersano, Cavallino, Lequile.

Su tutta la Regione soffiano forti venti di grecale provenienti dai Balcani, con ampie schiarite ma anche qualche nube sparsa a sporcare il cielo. Le masse d’aria più fredde, però, arriveranno nelle prossime ore o meglio ancora nei prossimi giorni: il picco del freddo sarà dopodomani, martedì 30 gennaio, proprio nel “clou” dei Giorni della Merla, quando avremo la massima estensione del freddo sul nostro Paese come possiamo vedere nella mappa di seguito:

Il ciclone responsabile di quest’ondata di freddo è molto lontano: si collocherà proprio martedì 30 gennaio su Cipro, alimentando forte maltempo nel Mediterraneo orientale. Per questo motivo in Italia non avremo fenomeni di maltempo significativi e organizzati, se non qualche isolato e locale rovescio che risulterà nevoso fino a bassa quota (300 metri di altitudine) in Puglia e nella Calabria settentrionale, e a quote medie (700 metri) nella Sicilia orientale. Ma parliamo davvero di fenomeni molto deboli, che non riusciranno a determinare accumuli nivometrici.

Il maltempo sarà concentrato nel Mediterraneo orientale, con forti piogge e temporali in Grecia dove la neve cadrà copiosa a quote molto basse persino sull’isola di Creta, e soprattutto in Turchia dove avremo nevicate eccezionali tra le province di Antalya e Mersin, nel Sud del Paese, proprio di fronte Cipro che sarà l’isola più colpita dalle precipitazioni con temporali molto violenti e forti grandinate (anche qui tanta neve a bassa quota).

Il maltempo coinvolgerà il medio oriente dove crescono le tensioni per la guerra in corso: chissà che l’arrivo della neve proprio tra Libano e Israele non porti un po’ di sano spirito di pace, con il suo bianco e magico candore.

L’Italia verrà comunque influenzata da questa situazione: l’Anticiclone che dal Maghreb risalirà l’Europa fin nel Baltico continuerà a garantire bel tempo ma con temperature più basse, molte nebbie ai bassi strati in pianura Padana dove le condizioni meteo rimarranno tipicamente invernali.

Ma soprattutto il Sud, in primis Puglia ma anche Calabria e Sicilia orientale, saranno pienamente coinvolte nell’irruzione fredda del Mediterraneo orientale e vivranno una fase particolarmente rigida di questa stagione invernale:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.