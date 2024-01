Allerta Meteo, SOS maltempo in Europa: arriva la tempesta Isha, un uragano in pieno inverno

MeteoWeb

L’Europa sta vivendo una fase particolarmente rigida della stagione invernale: negli ultimi giorni le temperature sono piombate su valori glaciali in gran parte del Continente, con estese e diffuse nevicate che hanno imbiancato alcune delle principali città da Parigi a Copenaghen, da Varsavia a Bucarest. Il gelo e la neve stanno provocando danni e disagi in tutti i Paesi: l’Italia è tra le poche aree ad essere risparmiata da questo scenario polare, anche se da ieri è iniziata una veloce irruzione fredda che ha fatto abbassare le temperature e adesso sta provocando neve diffusa sull’Appennino meridionale.

L’ultimo aggiornamento delle immagini satellitari europee mostra proprio il maltempo che scivola verso il Sud Italia, ma catturano subito l’attenzione le enormi distese innevate dalla Francia alla Polonia passando per Germania, Repubblica Ceca e Balcani, con la Slovenia completamente innevata questa mattina dopo le copiose nevicate di ieri:

La situazione meteo in Europa sarà però scossa da un elemento nuovo a partire da domani, domenica 21 gennaio. Una violentissima tempesta atlantica denominata Isha e profonda oltre 950hPa arriverà a ridosso delle isole Britanniche nel corso della giornata di domani, con la risalita di un fronte caldo che farà momentaneamente impennare le temperature su valori che domani sera saranno superiori ai +10°C in tutto il Regno Unito:

Il principale e più pericoloso elemento che condizionerà questa ondata di maltempo sarà quello del forte vento, che è previsto su valori di fondo scala su molte zone del Regno Unito e dell’Irlanda, in modo particolare su Galles, Irlanda e Scozia dove sono previste addirittura raffiche di 200km/h, come un uragano. Un uragano in pieno inverno, un evento rarissimo!

Le mappe con le previsioni dei venti per domenica sera/notte sono davvero impressionanti:

Si tratta di valori mai visti prima, in modo particolare per la Scozia nella notte dove le popolazioni locali sono già state allertate dalle autorità rispetto alle devastazioni possibili a causa di venti da uragano sui litorali, mareggiate impetuose e danni considerevoli. Le istituzioni britanniche hanno lanciato l’allarme per possibili gravi danni: alberi sradicati, tettoie divelte, lampioni spezzati; e hanno invitato la popolazione a non uscire di casa da domenica sera a lunedì mattina.

Proprio nella notte tra domenica e lunedì, infatti, la tempesta transiterà sul Regno Unito con un minimo inferiore ai 950hPa sulla Scozia. Attenzione anche al maltempo: oltre a venti impetuosi e mareggiate, non mancheranno piogge torrenziali.

Lunedì 22 gennaio la tempesta si sposterà sulla Norvegia, lasciando al Regno Unito la propria coda che riporterà il freddo dal nord Atlantico con temperature in picchiata e venti ancora tesi dai quadranti settentrionali, ma tuttavia in attenuazione rispetto alla burrascosa notte precedente:

