Allerta Meteo a New York: nel weekend torna la neve dopo quasi due anni

MeteoWeb

Attesa da quasi due anni da milioni di newyorkesi e turisti, una “vecchia compagna” potrebbe fare finalmente capolino a New York: la neve. Nel fine settimana è infatti prevista la prima vera precipitazione nevosa dopo quasi settecento giorni di assenza. Secondo gli esperti meteorologi newyorkesi, che in questi giorni vengono intervistati da media e radio locali come le vere celebrità del momento, tra sabato e domenica dovrebbero cadere nella Grande Mela tra i 15 e i 30 centimetri di neve, una quantità sufficiente a paralizzare la città e a regalarle una dimensione da cartolina.

“Gli effetti del riscaldamento dell’oceano – ha spiegato Courtney Travis, meteorologo di AccuWeather – potrebbero favorire un allargamento del fronte nevoso, che colpirà un’area che va da Central Park al centro di Philadelphia“. “Il fenomeno – ha aggiunto – dovrebbe durare circa dodici ore, tra la sera di sabato e quella di domenica“. New York non vede più di due centimetri di neve dal 13 febbraio 2022, 668 giorni fa. Il Servizio meteorologico nazionale ha alzato all’80% la possibilità di nevicate, ma non ha escluso che possa esserci anche neve mista a acqua. Nel caso le previsioni dovessero venire confermate, ci sarebbero disagi nei collegamenti ferroviari e aerei da e per New York.