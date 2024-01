Allerta Meteo Sardegna: il Ciclone dell’Epifania porterà pioggia, forte vento e mareggiate

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Sardegna ha diramato un’allerta meteo in cui comunica che a partire dalla tarda mattinata di domani, sabato 6 gennaio, e fino a tutta la giornata di domenica 7, le aree costiere della Sardegna saranno interessate da venti di burrasca da nord-ovest. Sui crinali orientali e sulle coste del Golfo di Orosei si potranno raggiungere intensità di tempesta. Per effetto di questa situazione meteo, tutte le coste esposte potranno essere interessate da mareggiate.

Oltre al vento, la Protezione Civile della Sardegna ha emesso un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Questa allerta è valida partire dalle ore 21:00 di oggi e sino alle 14:59 del 6 gennaio.

A determinare questa situazione di maltempo sarà la formazione di un ciclone sul Tirreno. “Nel corso della giornata odierna, una saccatura di origine nord atlantica farà il suo ingresso nel bacino occidentale del Mediterraneo. La conseguente avvezione di vorticità alla media troposfera determinerà la formazione di un ciclone sul Mar Tirreno nella giornata di domani, sabato 6 gennaio, che comporterà un gradiente barico con aumento della ventilazione su tutti i bacini circostanti la Sardegna. Il sistema ciclonico evolverà verso nord-est a partire dalla giornata successiva, domenica 7 gennaio, con progressiva attenuazione del gradiente”, spiega la Protezione Civile regionale della Sardegna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: