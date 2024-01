Allerta Meteo, il Sindaco di Messina avvisa i cittadini: “fate attenzione al maltempo”

MeteoWeb

Causa intensificazione dei venti, seguendo l’avviso del Dipartimento di Protezione Civile Regionale, il Comune di Messina tramite il Sindaco Basile ha disposto per oggi pomeriggio e domani mattina la chiusura delle Ville Comunali. “Si raccomanda massima attenzione e prudenza e porgiamo la massima attenzione alle comunicazioni della Protezione Civile” ha detto il Sindaco Basile.

