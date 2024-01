Allerta Meteo Toscana: tornano le piogge, abbondanti sui rilievi

MeteoWeb

La sala operativa regionale della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico sulla Toscana settentrionale. L’avviso è valido dalle ore 12 di domani, venerdì 5 gennaio, fino alla mezzanotte. Le precipitazioni risulteranno più frequenti ed abbondanti sui rilievi, in particolare di nord-ovest e, dalla sera, potranno risultare anche localmente a carattere di rovescio o temporale.

Tempo in peggioramento a partire dalla mattinata di domani, venerdì 5 gennaio, con piogge sparse che tenderanno a farsi più diffuse nel pomeriggio. Sui rilievi e nel nord-ovest della regione, le precipitazioni saranno più abbondanti, possibili anche rovesci e brevi temporali, con occasionali colpi di vento e grandinate. Le zone interessate sono quelle nordoccidentali: Lunigiana, Versilia, Valle del Serchio, Valli del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese e del Reno. Il mare sarà molto mosso nell’Arcipelago e sul Grossetano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione: