Alluvione Emilia Romagna, von der Leyen: “1,2 miliardi specifici per la regione, altri fondi europei in arrivo”

MeteoWeb

“È molto toccante essere di nuovo qui in Emilia Romagna dopo le devastazioni dell’alluvione. Quel che mi ricordo di più è questa enorme massa di fango e l’enorme solidarietà di uomini e donne che si aiutavano l’un con l’altro. L’Ue è stata dalla vostra parte, questo è il messaggio, e continueremo ad esserlo“. Lo ha detto il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in occasione della visita, insieme al Premier Giorgia Meloni, alle zone colpite dall’alluvione dello scorso maggio.

Ursula von der Leyen ha annunciato nuovi stanziamenti da parte europea per la ricostruzione in Emilia Romagna. “La cooperazione è stata eccezionale. La revisione del PNRR ha avuto successo e dedichiamo 1,2 miliardi di quei fondi a questa regione”, “vogliamo aiutarvi a rimettervi in piedi, a essere più resilienti, a migliorare la prevenzione”, “lo stiamo facendo e lo faremo ancora di più, perché oltre al PNRR c’è il fondo europeo per l’agricoltura da cui abbiamo messo a disposizione 60 milioni di euro per l’emergenza”, ha aggiunto. Inoltre “grazie alla revisione del Fondo di coesione, con una nuova pietra miliare” c’è la possibilità di “reindirizzare importanti fondi per ricostruzione e per la risposta alle calamità per rivitalizzare le comunità e le città come accaduto nel terremoto del Centro Italia del 2017 – ha spiegato il Presidente della Commissione – Abbiamo anche mobilitato il Fondo di solidarietà Ue, avete ricevuto un anticipo di 95 milioni di emergenza per le operazioni di recupero e bonifica e altri fondi arriveranno nei prossimi mesi da questo fondo”.

“Vi dico dal profondo del mio cuore che continueremo a stare al vostro fianco, per tutto il tempo necessario per la vostra ripresa. Tin bota: l’Europa rimane con voi“, ha detto von der Leyen al termine delle dichiarazioni rese alla stampa a Forlì. L’ultima frase è stata pronunciata in italiano dal Presidente, come fa spesso quando tiene discorsi indirizzati alla pubblica opinione del nostro Paese.

Meloni: “con le risorse dal PNRR non solo ricostruzione ma anche prevenzione”

Le risorse del PNRR per le aree alluvionate, ”oltre a garantire la messa in sicurezza delle zone esposte a rischio idrogeologico, consentiranno di portare anche avanti azioni di risanamento ambientale, mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, garantendo un livello più elevato di controllo, di gestione del rischio di alluvione”. Lo ha detto il Premier Giorgia Meloni, in visita a Forlì con il Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. ‘‘Con queste risorse noi facciamo ricostruzione, ma anche una cosa altrettanto importante, più importante se vogliamo – ha rimarcato -, che è la prevenzione rispetto a eventuali ulteriori eventi di questa natura”.

“Inserire tra le priorità del PNRR” la ricostruzione e la prevenzione nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna “ha un valore importante” anche sul rispetto “del cronoprogramma del PNRR” perché “ci impone di lavorare in velocità. Sono previsti interventi puntuali, questo vuol dire dover lavorare e lavorare velocemente”, ha aggiunto Meloni.