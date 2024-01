Alluvione, Meloni: dall’UE risposte per l’Emilia-Romagna con l’impegno di Von der Leyen

MeteoWeb

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è in visita oggi in Emilia-Romagna. A Bologna è previsto l’incontro con il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, per firmare il nuovo Accordo sul Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, che garantisce investimenti per quasi 600 milioni di euro in Emilia-Romagna. All’incontro, nella Sala Polivalente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, presente anche il Ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto.

Il presidente della commissione UE von der Leyen era stata nei territori dell’alluvione pochi giorni dopo e “si era presa degli impegni dal punto di vista europeo, di dare delle risposte e quelle risposte sono arrivate particolarmente con questa revisione del Pnrr che ci consente di investire 1 miliardo e 200 milioni sulla difesa idraulica e sul ripristino della viabilità e delle infrastrutture stradali,” ha affermato Meloni

Alle 13 il premier è attesa in Comune a Forlì dove incontrerà il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per discutere assieme alle istituzioni locali e al presidente della Regione Bonaccini dei fondi europei da destinare ai territori, alle imprese e alle famiglie colpite dall’alluvione dello scorso maggio.