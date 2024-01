Anggrek e Candice, i meteorologi di tutto il mondo monitorano le tempeste simultanee dell’oceano Indiano

MeteoWeb

Nell’oceano Indiano sud/occidentale imperversano in queste ore due sistemi tropicali simultanei abbastanza rari: si tratta del ciclone Anggrek e della tempesta tropicale Candice. I meteorologi della zona, in modo particolare quelli di La Réunion che è territorio francese e fa capo a Meteo France, sono preoccupati per l’intensificazione di entrambi i sistemi tropicali nei prossimi giorni.

In modo particolare Anggrek si intensificherà trasformandosi in un intenso ciclone in mare aperto, con venti distruttivi ad oltre 300km/h. Questi “mostri” di maltempo sono attentamente monitorati anche dall’agenzia spaziale russa Roscosmos con il suo satellite Elektro-L n. 3.

