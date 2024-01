Archeologia: antica anfora recuperata nel mare di Palermo

MeteoWeb

Nel mare di Mondello, borgata marinara di Palermo, è stata recuperata un’anfora di grande valore grazie all’intervento del nucleo Sommozzatori della Polizia di Stato. Il rinvenimento di questo prezioso reperto è avvenuto a una profondità di circa 10 metri, seguendo una segnalazione della Soprintendenza del mare.

Il nucleo Sommozzatori non si è limitato a fornire semplicemente un supporto per la creazione di una “cornice di sicurezza”, ma ha effettivamente partecipato al recupero fisico dell’anfora. Gli operatori della Polizia di Stato hanno compiuto un’operazione diretta per far riemergere l’importante reperto dalle profondità marine.

Nei prossimi giorni, il reperto sarà sottoposto ad un’analisi approfondita da parte del personale della Soprintendenza del Mare al fine di confermarne definitivamente l’autenticità.