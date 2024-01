Islanda, “l’area si è riattivata”: il vulcano si prepara ad un’altra eruzione

MeteoWeb

Un’altra eruzione vulcanica in Islanda potrebbe essere imminente poiché il magma continua ad accumularsi e muoversi in un corridoio che passa sotto la città di Grindavík, secondo gli esperti. Le autorità hanno anche dichiarato che il terreno intorno a Svartsengi, a circa 4 km a Nord, sta continuando a sollevarsi, un altro segno che questo impulso di attività vulcanica non è ancora concluso. Secondo una dichiarazione dall’Icelandic Meteorological Office (IMO), il magma si sta accumulando sotto la superficie, come è avvenuto prima delle eruzioni precedenti il 18 dicembre e nuovamente il 14 gennaio. “Quando si forma una bocca di magma vicino alla superficie, la crosta terrestre è tesa e la terra si abbassa sopra il centro della bocca di magma“, hanno spiegato i rappresentanti dell’IMO. “Inoltre, la crosta terrestre si solleva ai lati“.

A Grindavík il terreno continua a deformarsi

Se l’accumulo di magma si fosse fermato, il terreno intorno a Svartsengi avrebbe dovuto iniziare a calare. “Questo non è il caso, ed è quindi chiaro che il magma si sta accumulando come prima“, è stato evidenziato. A Grindavík il terreno continua a deformarsi, con nuove crepe che si stanno formando mentre quelle esistenti si allargano, ha riportato l’IMO. Con il magma che continua ad accumularsi e muoversi, rimane il rischio che si apra un’altra fenditura e che la lava fuoriesca. La geologia della regione è altamente fratturata, quindi è impossibile stabilire esattamente dove potrebbe verificarsi un’altra eruzione, ha spiegato a Live Science Carmen Solana, professore associato in vulcanologia e comunicazione del rischio presso l’Università di Portsmouth nel Regno Unito. “L’area si è riattivata“, ha affermato, aggiungendo che mentre gli esperti non possono essere certi che si verificherà un’altra eruzione, gli attuali segni suggeriscono che è probabile. “Il fatto che [il terreno] non si sia sgonfiato come dovrebbe, dato il volume [di magma] che è emerso in superficie, rende più probabile che altro magma salirà in superficie“, ha spiegato.

Situazione precaria

Ciò che accadrà in seguito è sconosciuto, ma la situazione nella penisola di Reykjanes è precaria. Le 3 fenditure che sono apparse finora fanno tutte parte dello stesso sistema sotto la superficie. Il magma si accumula e si insinua nei punti deboli della crosta, emergendo alla fine in superficie. In ciascuno degli eventi precedenti, la lava si è fermata entro pochi giorni, poi il ciclo sembra ricominciare.

Þorvaldur Þórðarson, professore di vulcanologia presso l’Università d’Islanda, ha dichiarato all’Iceland Monitor di credere che stia arrivando un’altra eruzione. “Potremmo trovarci di fronte a un evento ricorrente“, ha detto. Quanto durerà dipenderà da quanto magma c’è, qualcosa che gli scienziati non sanno. Quindi le fasi eruttive potrebbero continuare, con nuove fenditure che si manifestano in qualsiasi momento.

La terza eruzione in Islanda

Se il vulcano erutterà per la 3ª volta, il magma salirà attraverso condotti diversi verso la superficie, con le zone più deboli che sono i punti più probabili per un’eruzione, ha evidenziato Solana. Il terreno sotto Grindavík è altamente fratturato, ma ciò non significa che sarà lì che apparirà la prossima fenditura. A novembre, la città sembrava essere uno dei punti più probabili per l’emersione del magma in superficie, ma poi l’eruzione è avvenuta qualche km a Nord. “Il luogo dove il magma fuoriuscirà può cambiare molto rapidamente a seconda di dove il magma trova il punto più debole nella crosta“, ha concluso Solana. “Non sappiamo dove avverrà la prossima volta e non sappiamo l’estensione. Questo è il lato triste della vulcanologia: sappiamo che qualcosa sta per accadere e sappiamo approssimativamente dove, ma non possiamo saperlo con quella precisione“.