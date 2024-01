Argentina: l’incendio nel sito Unesco in Patagonia “è doloso”

MeteoWeb

L’incendio che ha devastato circa 600 ettari nel Parco Nazionale di Los Alerces, un sito del patrimonio mondiale dell’Unesco nella Patagonia argentina, è stato causato deliberatamente, hanno affermato le autorità locali. “Abbiamo la conferma che l’incendio non è scoppiato per cause naturali“, ha dichiarato Ignacio Torres, governatore della provincia di Chubut, dopo aver sorvolato l’area. Torres ha sottolineato che coloro che sono responsabili di questo atto devono essere perseguiti legalmente e ha richiesto un trattamento esemplare. Attualmente, decine di vigili del fuoco stanno continuando a lottare contro le fiamme che hanno devastato il parco per tre giorni. L’obiettivo principale è impedire che l’incendio raggiunga le città circostanti di Esquel e Trevelin, situate a circa duemila chilometri a sud-ovest di Buenos Aires.

In un’intervista alla radio Rivadavia, il governatore ha avanzato il sospetto che i responsabili dell’incendio possano essere membri della Resistenza Ancestrale Mapuche (RAM). Questo gruppo radicale, sebbene marginale all’interno della comunità indigena locale, rivendica le terre che sono state espropriate dallo Stato nel diciannovesimo secolo e si batte contro il disboscamento.

Il Parco Los Alerces ha ottenuto il riconoscimento dell’Unesco nel 2017. Il suo territorio, che si estende per quasi 190.000 ettari, è noto per le sue caratteristiche forme, molte delle quali sono il risultato delle varie glaciazioni che hanno modellato il paesaggio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.