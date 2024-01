Atterraggio d’emergenza per un ultraleggero a Borgonovo Valtidone

MeteoWeb

Atterraggio d’emergenza per un ultraleggero nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 gennaio. Il velivolo, in fase di discesa, sembra abbia urtato un palo della luce e, privo di controllo, sia planato in un campo nella zona di Borgonovo Valtidone, in provincia di Piacenza. Il pilota è rimasto illeso. Sul posto, è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Piacenza per gli accertamenti del caso.