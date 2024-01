Avaria per un traghetto dall’Elba: rimorchiato in porto a Piombino

MeteoWeb

Avaria in mezzo al mare per il traghetto di linea Moby Baby, che collega Piombino (Livorno) con l’Elba. Partito regolarmente questa mattina da Portoferraio, il traghetto ha subito un’avaria a uno dei motori durante la navigazione. Con l’ausilio di un rimorchiatore, il traghetto è rientrato a Piombino intorno alle 12.25, in leggero ritardo rispetto a quanto previsto. Adesso il traghetto Moby Baby si trova attraccato alla banchina non operativa Pecorario, in attesa che siano effettuati i lavori di ripristino e le riparazioni del caso.