Bambino morso da uno squalo in piscina in un resort alle Bahamas

MeteoWeb

Un bambino di 10 anni del Maryland è stato morso alla gamba da uno squalo alle Bahamas. L’attacco è avvenuto mentre il piccolo stava partecipando ad una attività con gli “squali in vasca” in un resort locale su Paradise Island, secondo quanto riferito dalla Polizia. La vittima non è stata identificata e le forze dell’ordine non hanno fornito informazioni sul tipo di squalo coinvolto nell’attacco. I fatti risalgono a lunedì 15 gennaio.

Dopo l’incidente nel resort Atlantis Bahamas, il bambino è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi ma stabili, e un paio di giorni dopo è stato trasferito nel Maryland per continuare le cure, come riporta la ABC. Stuart Cove, proprietario della società che organizza le “esperienze” con gli squali, si è detto “profondamente rattristato dall’incidente capitato al bambino”, e ha precisato che è stata “avviata un’indagine interna approfondita e stiamo collaborando pienamente con le autorità”. Nel frattempo l’attività con gli squali è stata temporaneamente chiusa.