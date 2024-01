Blitz di attivisti al Louvre, zuppa sul vetro della Gioconda | VIDEO

MeteoWeb

Attivisti hanno compiuto un gesto eclatante al Museo del Louvre di Parigi, versando della zuppa sul vetro blindato che protegge la celebre Gioconda. Il provocatorio atto mirava a richiamare l’attenzione sulla necessità di adottare misure drastiche per preservare il nostro pianeta. Due donne hanno lanciato la sostanza e poi hanno superato i cordoni di protezione per declamare il loro discorso, prima di essere isolate dal resto della sala dal personale della sicurezza. Gli attivisti di “Riposte Alimentaire” hanno giustificato l’azione con la volontà di promuovere in particolare “il diritto a un’alimentazione sana e sostenibile“.

Immediate le reazioni di condanna dell’atto, una mancanza di rispetto verso un’opera d’arte di inestimabile valore. Il gesto alimenta il dibattito sull’equilibrio tra attivismo e conservazione del patrimonio artistico.

La celeberrima opera di Leonardo da Vinci, meta di migliaia di turisti ogni anno, è sotto una teca dal 2005 ma è già stata più volte oggetto di atti vandalici.

ALERTE – Des militants pour le climat jettent de la soupe sur le tableau de La Joconde au musée du Louvre. @CLPRESSFR pic.twitter.com/ayeCwfAREZ — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) January 28, 2024

