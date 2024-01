Brasile, forti piogge a Rio de Janeiro: 200 mm in 24 ore, almeno 11 morti

MeteoWeb

Le intense precipitazioni verificatesi a Rio de Janeiro e nelle zone circostanti hanno causato almeno 11 vittime, come riportato in un nuovo comunicato dei vigili del fuoco diffuso dall’AFP. Le vittime si sono registrate nelle zone settentrionali della metropoli e sono state causate da annegamenti, fulmini e smottamenti. Attualmente, i vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche di una donna, precedentemente segnalata come dispersa, dopo che la sua auto è stata travolta da un fiume in piena. In alcune aree della città, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, si sono registrati 200 mm di pioggia in 24 ore, superando il dato medio dell’intero mese di gennaio. Lungo tratti di Avenue Brésil, una delle arterie principali della città, l’acqua ha raggiunto i cofani delle auto. Diverse linee di autobus sono state interrotte, insieme a diverse stazioni della metropolitana, a causa della presenza di acqua sui binari.

I vigili del fuoco di Rio hanno segnalato di aver effettuato 200 interventi, principalmente operazioni di salvataggio, per affrontare situazioni di inondazione e smottamento. Il sindaco Eduardo Paes ha consigliato ai residenti di evitare spostamenti per non ostacolare l’operato degli operatori pubblici e per non mettere a rischio la propria vita. Il Centro Nazionale per il Monitoraggio e l’Allarme dei Disastri Naturali ha lanciato un avviso riguardante un rischio “molto alto” di smottamenti in 8 comuni dello Stato di Rio.