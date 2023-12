Capodanno, le immagini più divertenti per augurare il buongiorno

MeteoWeb

Buongiorno e Buon Capodanno! Questo momento speciale segna la fine di un anno e l’inizio di uno nuovo, portando con sé la speranza, la riflessione e la possibilità di nuovi inizi. Si celebra con festività, fuochi d’artificio e tradizioni, creando un’atmosfera di gioia e ottimismo per ciò che il futuro può portare. Per l’occasione, proponiamo una serie di immagini da condividere (gallery in alto) e, di seguito, tante curiosità.

Buongiorno e Buon Capodanno! Curiosità

Ecco alcune curiosità sul Capodanno:

Origine della parola : “Capodanno” deriva dal latino “caput annus,” che significa “inizio dell’anno”;

: “Capodanno” deriva dal latino “caput annus,” che significa “inizio dell’anno”; Fuochi d’artificio : l’antica tradizione di usare fuochi d’artificio a Capodanno risale alla Cina, dove furono inventati intorno al IX secolo;

: l’antica tradizione di usare fuochi d’artificio a Capodanno risale alla Cina, dove furono inventati intorno al IX secolo; Cibi portafortuna : in molte culture, ci sono cibi associati alla fortuna per il Capodanno. Ad esempio, in Italia si mangia la lenticchia, in Giappone si consuma zoni (zuppa di mochi), e in Spagna si mangiano 12 chicchi d’uva a mezzanotte;

: in molte culture, ci sono cibi associati alla fortuna per il Capodanno. Ad esempio, in Italia si mangia la lenticchia, in Giappone si consuma zoni (zuppa di mochi), e in Spagna si mangiano 12 chicchi d’uva a mezzanotte; Palla di Times Square : la tradizione della palla che scende a Times Square a New York inizia nel 1907. La palla originale era fatta di ferro e legno e aveva lampadine;

: la tradizione della palla che scende a Times Square a New York inizia nel 1907. La palla originale era fatta di ferro e legno e aveva lampadine; Hogmanay : in Scozia, il Capodanno è chiamato “Hogmanay” e le celebrazioni possono durare diversi giorni. Il “First Footing” è una tradizione in cui la prima persona a entrare in casa dopo la mezzanotte porta simboli di buona fortuna come sale, carbone e whisky;

: in Scozia, il Capodanno è chiamato “Hogmanay” e le celebrazioni possono durare diversi giorni. Il “First Footing” è una tradizione in cui la prima persona a entrare in casa dopo la mezzanotte porta simboli di buona fortuna come sale, carbone e whisky; Il primo e l’ultimo : Samoa, un piccolo stato nell’Oceano Pacifico, è il primo Paese a festeggiare il nuovo anno, mentre l’isola di Baker, parte degli Stati Uniti, è l’ultima a salutare l’anno vecchio;

: Samoa, un piccolo stato nell’Oceano Pacifico, è il primo Paese a festeggiare il nuovo anno, mentre l’isola di Baker, parte degli Stati Uniti, è l’ultima a salutare l’anno vecchio; Austria e piombo fuso : in Austria, è comune fare un rituale chiamato “Bleigiessen,” che coinvolge la lettura del futuro versando piombo fuso in acqua fredda e interpretandone le forme;

: in Austria, è comune fare un rituale chiamato “Bleigiessen,” che coinvolge la lettura del futuro versando piombo fuso in acqua fredda e interpretandone le forme; Brindisi a mezzanotte: brindare a mezzanotte ha origini antiche. Si credeva che il suono dei bicchieri che si scontravano scacciasse gli spiriti maligni.