Albero cade sulla fune, cabinovia precipita in Tirolo: diversi feriti gravi

Tragico incidente in Austria: una cabina dell’Acherkogel, nel comprensorio sciistico Hochoetz, zona di Imst in Tirolo, con 4 persone a bordo, è precipitata. Tutte sono rimaste ferite in modo grave. Stando alle prime informazioni un albero sarebbe caduto sulla fune portante facendo precipitare la cabina. Le autorità hanno riferito che, al momento, non sembra essersi trattato di un difetto tecnico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e sono operativi anche gli elicotteri.

“L’incidente è avvenuto tra i supporti otto e nove, dove la cabinovia si è schiantata. Diverse persone sono già state trasportate via“, ha riferito un portavoce della regione sciistica di Hochoetz a Bild. Secondo la polizia non ci sarebbero altri feriti oltre alle 4 persone che si trovavano nella cabinovia al momento dell’incidente. “Le cabine erano vuote e le operazioni sono state poi interrotte“, ha spiegato un portavoce della polizia di Innsbruck.

Secondo quanto riporta l’emittente austriaca Orf, la cabinovia sarebbe precipitata da un’altezza di circa 7 metri. Al momento non si hanno informazioni sull’identità dei feriti. Le cause dell’incidente sono ancora in accertamento, ha affermato Michaela Burger, responsabile della comunicazione della “Bergbahnen Hochoetz”, l’azienda che si occupa degli impianti di risalita del comprensorio. “Gli esperti devono chiarire come sia potuto accadere“, ha evidenziato, aggiungendo che non c’era vento al momento dell’incidente.