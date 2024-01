Cade per una folata di vento e scivola per 200 metri: escursionista ferita sulle Apuane

MeteoWeb

Una folata di vento ha fatto cadere una donna in escursione sulle Alpi Apuane, in Alta Versilia (Lucca). Una coppia era partita molto presto da Piglionico per raggiungere la sommità della Pania della Croce ma, spiega il Soccorso Alpino, nei pressi della cresta, una folata di vento ha fatto cadere la donna, 39 anni, di Camaiore: l’escursionista sarebbe scivolata per circa 200 metri, procurandosi un trauma cranico e un trauma alle gambe.

Allertati i soccorsi, si sono mobilitate le stazioni di Lucca, Querceta e Massa del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana (SAST). Ma il vento non ha provocato solo la caduta, ma anche ostacolato i soccorsi. Sul versante versiliese, i tecnici del Soccorso Alpino si sono portati al campo sportivo di Retignano per essere imbarcati a bordo dell’elicottero. Ma le proibitive condizioni meteo, con vento a 50 nodi, non hanno permesso il recupero da parte dell’elisoccorso. Sul versante garfagnino, la squadra dei soccorritori della stazione di Lucca ha così raggiunto da terra gli escursionisti e, con il personale medico, sono state prestate le prime cure all’infortunata.

Una volta imbarellata, i tecnici l’hanno portata fino al rifugio Rossi dove poi Pegaso ha recuperato l’escursionista che è stata successivamente ricoverata a Pistoia. SAST evidenzia come il terreno dove è stato effettuato l’intervento sia “molto difficile, caratterizzato da poca neve, ghiaccio e rocce”.