Caldo anomalo sul Mediterraneo occidentale: picchi di +32°C e notti tropicali in Marocco

In questi giorni, il Marocco sta registrano temperature da 5 a 10°C superiori alla media stagionale a causa del caldo anomalo. A Toaroudant, a 80km da Agadir, il termometro ha toccato i +32°C, +31°C a Mohammedia, poco distante da Casablanca, +30°C a Rabat e +27°C a Marrakech. Registrate anche notti tropicali, ossia notti in cui la temperatura non scende sotto i +20°C. Il Nord del Marocco è influenzato da una corrente meridionale proveniente dall’Oceano Atlantico, che spinge masse d’aria tropicale calde e umide, spiega la Direzione generale di meteorologia del Marocco.

In questa situazione, anche la Spagna sta vivendo un caldo anomalo. A La Graciosa, alle Canarie, registrata ieri, domenica 14 gennaio, una temperatura minima pazzesca di +24,1°C. Gran caldo anche sulla Spagna continentale, con picchi di +27°C ieri e oggi, Notte tropicale anche a Madeira, arcipelago portoghese a nord delle Canarie, che ha registrato una temperatura minima di +20°C per la prima volta a gennaio.

In Marocco, le previsioni danno temperature praticamente estive fino a domani, martedì 16 gennaio, quando cominceranno ad abbassarsi progressivamente, fino a +22-25°C, con l’arrivo di deboli piogge nel Nord del paese, nevicate sulle cime dell’Atlante e tempeste di sabbia al Sud.