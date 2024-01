MeteoWeb

Tragedia in Canada: 3 giovani altoatesini sono morti in un incidente elicotteristico durante una sessione di heliski a Terrace, nella provincia della British Columbia. Ieri pomeriggio l’elicottero si è schiantato in una zona montuosa. Le cause sono ancora in fase di indagine. Oltre ai 3 decessi, altre 4 persone a bordo dell’elicottero versano in condizioni critiche.

