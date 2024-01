Canada, tempesta di neve in British Columbia: scuole chiuse e disagi nei trasporti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’inverno continua a ruggire in Canada dopo l’ondata di gelo estremo dei giorni scorsi. Oggi una forte tempesta di neve ha colpito la costa meridionale della British Columbia, portando dai 5 ai 30cm di neve in tutta la regione. La maggior parte delle scuole ha deciso di chiudere per la giornata e sono stati resi disponibili più spazi di ricovero e centri di riscaldamento a causa della neve e delle temperature gelide.

Gli ultimi dati sulla neve in British Columbia indicano 28cm ad Abbotsford, 26cm a White Rock, 23cm Vancouver e Pitt Meadows, 22cm a Port Mellon, 20cm a Sechelt, 19cm a Port Alberni, 18cm Victoria e North Cowichan, 17cm a Nanaimo, 14cm a Powell River, 12cm a Kamloop, 11cm a Kelowna. Bellissime le immagini della gallery scorrevole in alto che mostrano la città di Port Coquitlam innevata: in alcune zone sono caduti circa 30cm di neve.

In generale, in British Columbia, le condizioni di viaggio sono pericolose, con i conducenti invitati ad adattarsi al peggioramento delle condizioni, o semplicemente a restare a casa. Environment Canada ha avvertito che la visibilità potrebbe essere limitata a causa della forte nevicata, rendendo difficili gli spostamenti sulle strade e persino sui marciapiedi. L’agenzia meteorologica ha emesso allerte per neve in quasi 40 diverse regioni della provincia.

L’aeroporto internazionale di Vancouver ha affermato che il meteo sta influenzando gli orari dei voli e chiede ai viaggiatori di verificare con le compagnie aeree lo stato dei loro voli. Alcune partenze dei traghetti sono state ritardate questa mattina a causa di difficoltà degli equipaggi a raggiungere i terminal a causa delle condizioni stradali non sicure.

Intorno a mezzogiorno, B.C. Hydro ha segnalato più di 20.000 clienti senza elettricità in tutta la costa meridionale, principalmente sull’isola di Vancouver. Molte interruzioni di corrente sono state causate dalle forti nevicate o dalla caduta di alberi sui cavi.

Neve in British Columbia, paesaggi incantevoli a Port Coquitlam

Freddo estremo

Oggi in British Columbia, si sono toccate punte di -29°C, come a Fort Nelson; -22°C a Dease Lake e Fort St. James. Va peggio in Alberta, dove nei giorni scorsi si sono sfiorati i -50°C: oggi minime di -39°C a Manning, -37°C a Hawks Hills, -34°C al Peace River Airport. Il freddo estremo continuerà a essere un problema nel nord dell’Alberta, dove si prevede che le minime giornaliere saranno vicine a -40°C per il resto della settimana. Un freddo simile è previsto anche per l’Ontario meridionale, dove oggi si sono toccate punte di -34°C. Le condizioni di ghiaccio si estendono da Windsor fino a nord di Toronto.