Cane lasciato morire legato al palo a Gricignano: “taglia” di 5.000 euro

“La notizia è nota a tutti: un cagnolino legato ad un palo e lasciato morire di stenti. È accaduto a Gricignano d’Aversa, un comune della provincia di Caserta”. Lo riporta una nota degli animalisti di AIDAA, secondo cui “questo fatto reso pubblico da un consigliere comunale del paese è un reato che ha due colpevoli”. “Quello accaduto a Gricignano è un doppio delitto, il primo responsabile, quello che deve pagare in solido sulla cui testa abbiamo messo una taglia di 5.000 euro, è chi ha commesso un gravissimo fatto criminale, ma ci sono altri colpevoli, che sono quelli che hanno visto ed hanno taciuto o non sono intervenuti a liberare il cane lasciandolo morire di stenti. Il loro silenzio e il loro non soccorrere quel cane li rende complici di quanto accaduto”, scrivono gli animalisti di AIDAA.

“Noi – continua la nota – presenteremo denuncia ed invitiamo chiunque sappia ad andare a denunciare, non a chi si eleva come giustiziere ma alle forze dell’ordine. Ma è ora di dire le cose come stanno: troppa gente tace davanti a questi crimini efferati, una schifosa omertà che spesso copre i criminali. Non serve solo indignarsi o urlare nelle piazze. Serve abbattere il muro dell’omertà una volta per tutte. Possiamo avere anche pene severe ma a cosa serve se poi non si trovano i colpevoli?”.

Per quanto riguarda la taglia – precisano gli animalisti – “essa sarà pagata a chi con la propria denuncia formale rilasciata nelle forme di legge alle forze dell’ordine aiuterà ad individuare e a far condannare in via definitiva il responsabile di questo orrore”.

