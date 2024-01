Capodanno, fuochi d’artificio con una tecnologia mai vista prima a Ras Al Khaimah nella notte

MeteoWeb

Ras Al Khaimah – città degli Emirati Arabi Uniti non lontana da Dubai – ha dato il benvenuto al nuovo anno con un altro spettacolo di fuochi d’artificio e droni da record, stabilendo due nuovi GUINNESS WORLD RECORDS™ in uno strepitoso evento che ha illuminato il cielo lungo i 4,5 km del lungomare dell’Emirato.

Già detentore di diversi GUINNESS WORLD RECORDS™ per i suoi leggendari spettacoli pirotecnici di Capodanno, l’Emirato è entrato nuovamente nella storia con uno straordinario show che ha battuto i GUINNESS WORLD RECORDS™ per la “Più lunga catena di fuochi d’artificio galleggianti” per un totale di 5.8km, e per la “Più lunga esibizione di droni in linea” con una lunghezza di 2km.

L’ipnotico spettacolo, della durata di otto minuti, è stato realizzato con tecniche rivoluzionarie mai tentate prima, utilizzando una combinazione di 1.050 droni a LED, un “tappeto” di fuochi d’artificio acquatici galleggianti e un’esibizione di aerei pirotecnici acrobatici ispirati alle meraviglie naturali di Ras Al Khaimah – il deserto, il mare e le montagne – il tutto coreografato da musiche composte appositamente per la celebrazione.

Nel commentare la conquista di questo record mondiale, Raki Phillips, Chief Executive Officer di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, ha affermato: “L’aver battuto altri due GUINNESS WORLD RECORDS™ ha creato le premesse per una notte di festa indimenticabile che ha riunito migliaia di visitatori e residenti. Mentre diamo il via al nuovo anno, il 2023 è stato eccezionale per il turismo di Ras Al Khaimah, con numerosi risultati e il più alto numero di visitatori annui mai registrato, che spingono l’Emirato della Natura ad attrarre oltre 3 milioni di visitatori annuali entro il 2030”.

I festeggiamenti hanno visto la partecipazione di oltre 50.000 spettatori con hotel dell’Emirato al completo, rendendolo lo spettacolo più visitato fino ad oggi. L’evento ha offerto diverse aree di osservazione aperte al pubblico, con attività per famiglie, food truck e intrattenimento dal vivo. Molti anche gli spettatori che hanno assistito ai festeggiamenti dall’evento SoundFest, dove band dal vivo provenienti da tutto il mondo hanno intrattenuto la folla nelle prime ore del 2024.

La straordinaria celebrazione si basa sull’eredità di Ras Al Khaimah, che negli ultimi cinque anni ha organizzato festeggiamenti di Capodanno da record, sottolineando la sua notevole crescita come destinazione turistica. Il Comitato Organizzatore dei festeggiamenti per il Capodanno è guidato da Ras Al Khaimah Tourism Development Authority e comprende team di Marjan, Ras Al Khaimah Police, Ras Al Khaimah Government Media Office, Ras Al Khaimah Chamber of Commerce, Public Works, Ras Al Khaimah Municipality, Al Hamra e tanti altri ancora.