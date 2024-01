Capodanno incantevole in Val di Fleres: tanta neve fresca, scenario magico

MeteoWeb

Notte di Capodanno all’insegna di una gran bella nevicata, a tratti anche forte, su gran parte dei rilievi dell’Alto Adige fino a quote collinari dove questa mattina, oltre a registrare un calo delle temperature soprattutto in montagna, in molti stanno effettuando la prima sciata dell’anno che in alcune zone è anche ‘battezzata’ da qualche raggio di sole. Le piste da sci sono già abbastanza frequentate. Quella della sciata a Capodanno è una tradizione che si perde nei decenni. La colonnina di mercurio e’ scesa fino a -15°C ai 3.399 metri dell’anticima di Cima Libera in Val Ridanna. Sul monte Ciampinoi in Val Gardena sono caduti 28cm di neve, 18cm in Val Sarentino, 16cm a Nova Ponente e 5cm a Vipiteno.

Nella notte la centrale di emergenza ha registrato circa sessanta interventi da parte di vigili del fuoco per automezzi usciti di strada a seguito della neve e molti sprovvisti di attrezzatura invernale. Per motivi di sicurezza e’ stato chiuso temporaneamente il passo Valparola mentre permane la chiusura invernale per i passi Stelvio, Rombo, Pennes, Erbe (e’ raggiungibile dalla Val Badia) e Stalle.

Nelle immagini a corredo dell’articolo lo scenario incantevole immortalato da Alessandro Stroppa in una bellissima escursione mattutina in Val di Fleres, precisamente nelle zone interne di Fleres di Dentro, vicino al confine con l’Austria.

Lo straordinario spettacolo della neve di Capodanno in Val di Fleres

Tanta neve in Val di Fleres nel giorno di Capodanno: le immagini