Meteo, Celeste Saulo assume l’incarico di Segretario generale dell’OMM: è la prima donna

La Professoressa argentina Celeste Saulo ha assunto l’incarico di prima donna Segretario generale dell’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM). Saulo è anche il primo Segretario generale sudamericano dell’OMM. Ha assunto l’incarico l’1 gennaio scorso, sostituendo il finlandese Petteri Taalas, che ha completato il suo mandato di due anni. La Prof.ssa Saulo è stata nominata l’1 giugno 2023 in occasione del Congresso meteorologico mondiale quadriennale, il massimo organo decisionale dell’OMM, che conta 193 membri. Saulo è stata direttrice del Servizio meteorologico nazionale argentino dal 2014 ed ex prima vicepresidente dell’OMM. Guiderà l’OMM verso la sua visione di un mondo in cui tutte le nazioni, specialmente le più vulnerabili, siano più resistenti a eventi meteorologici, climatici, idrici e ambientali estremi.

Celeste Saulo guiderà le attività della comunità per trasformare la scienza nei migliori servizi possibili per la società. Ciò include il rafforzamento delle osservazioni e dello scambio di dati necessari per previsioni meteorologiche affidabili e accessibili, il beneficio dei massicci progressi dell’intelligenza artificiale e l’espansione dei servizi di allerta rapida per proteggere tutti gli abitanti della Terra. Saulo cercherà inoltre di consolidare il monitoraggio e la ricerca dell’OMM sugli indicatori e gli impatti dei cambiamenti climatici, al fine di informare il processo decisionale sulla mitigazione e l’adattamento, anche attraverso la nuova iniziativa pionieristica Global Greenhouse Gas Watch.

“Il cambiamento climatico è la più grande minaccia globale dei nostri tempi e l’aumento delle disuguaglianze ne aggrava l’impatto. Abbiamo appena vissuto l’anno più caldo mai registrato e il 2024 potrebbe essere ancora più caldo ed estremo, una volta che” si svilupperà “il pieno impatto del fenomeno El Niño in corso sulle temperature e sugli eventi meteorologici”, ha dichiarato. “Sappiamo tutti che il cambiamento climatico è una priorità assoluta dell’agenda globale. Dobbiamo sostenere ogni Paese, ogni regione e il mondo nell’adattarsi e mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici“, ha aggiunto Celeste Saulo.

Potenziare i servizi meteorologico nazionali

Una delle priorità di Saulo sarà rafforzare la presenza dell’OMM a livello regionale e potenziare i servizi meteorologici e idrologici nazionali attraverso un “approccio dal basso verso l’alto”. “Venendo dal Sud del mondo, sono perfettamente consapevole della necessità di fare di più per dare priorità ai bisogni dei più vulnerabili. Sono molto motivata ad aiutare ogni Servizio meteorologico e idrologico nazionale a realizzare la sua missione di salvare vite e mezzi di sussistenza. La maggior parte di questi servizi ha l’esperienza, le conoscenze e la passione per adempiere al proprio mandato, ma a molti mancano le risorse per farlo“, ha aggiunto Celeste Saulo. “Anche un piccolo aumento degli investimenti genera enormi benefici socio-economici per le nostre comunità”.

Rafforzare i partenariati

Saulo vuole inoltre rafforzare la diversità geografica all’interno del Segretariato dell’OMM. Il nuovo Segretario generale è anche determinata a mantenere stretti rapporti con la famiglia delle Nazioni Unite, le agenzie di sviluppo e il settore privato, ad esempio per l’iniziativa Early Warnings for All. Una vera leadership e risultati concreti si basano su solidi partenariati.