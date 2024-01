Nella centrale fotovoltaica Rose Cottage uno dei più grandi interventi di revamping inverter in Europa

MeteoWeb

Uno dei più grandi interventi di revamping inverter in Europa è stato completato con successo presso la centrale fotovoltaica di Tiers Cross, situata nel comune omonimo nella contea di Pembrokeshire, Galles. La struttura, di proprietà di Green Arrow Capital – uno dei principali operatori italiani indipendenti nel panorama degli investimenti alternativi – e gestita in manutenzione dal 2020 da Stern Energy – società leader di servizi per impianti fotovoltaici industriali e su larga scala – ha una potenza installata di 29 MW, fornendo energia pulita a oltre 11.000 famiglie e contribuendo a una riduzione annua stimata di 16.000 tonnellate di CO₂ in atmosfera.

Il progetto di revamping inverter è stato avviato da Green Arrow Capital con il supporto tecnico di Quintas Advisory, Quintas Energy’s technical advisory branche implementato da Stern Energy con l’obiettivo di efficientare le performance e l’affidabilità dell’impianto.

Il progetto è stato realizzato dopo un’analisi tecnica ed economica approfondita che ha valutato la fattibilità e la convenienza del revamping. Il fornitore selezionato per questo ambizioso intervento è stato SMA Italia, leader nella produzione di inverter e di soluzioni integrate per il mercato fotovoltaico. Per questo progetto sono state selezionate le cabine inverter MVPS 2200SC di SMA, che offrono elevati standard di qualità, efficienza e affidabilità, ideali per le particolari condizioni climatiche della regione.

Il revamping, il cui commissioning è stato gestito dai tecnici di SMA UK, ha comportato la sostituzione di 39 inverter esistenti con 13 cabine MVPS (Medium Voltage Power Station, con a bordo Inverter SMA Sunny Central UP), riducendo il numero complessivo di componenti installati. Questa ottimizzazione ha portato a un aumento significativo del 20% nella producibilità del sito, con un impatto positivo sulla durata complessiva del progetto.

Domenico Catalano, Head of Technical Asset Management di Green Arrow Capital, ha dichiarato: “Il successo di questo intervento sottolinea l’impegno proattivo di Green Arrow Capital nella promozione di soluzioni avanzate e sostenibili nel settore dell’energia, sia a livello nazionale che internazionale. La sua significativa contribuzione accelera il processo di transizione energetica europea, favorendo il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e promuovendo una gestione più sostenibile delle risorse energetiche“.

Andrea Muncivì, membro del Consiglio di Amministrazione di Stern Energy, ha dichiarato: “La complessità di questo progetto è un’ulteriore dimostrazione della capacità di Stern Energy di affrontare le sfide più impegnative nel campo del revamping. Questa competenza ci consente di offrire ai nostri clienti soluzioni innovative e sostenibili per migliorare la performance dei loro impianti. Siamo orgogliosi di aver collaborato con Green Arrow Capital e SMA Italia per portare a termine il revamping inverter tra i più grandi in Europa per il nostro gruppo, contribuendo così a rafforzare il ruolo dell’energia solare nella transizione energetica”.

Valerio Natalizia, Amministratore Delegato di SMA Italia, ha commentato: “Questa tipologia di progetto è stata molto sfidante, ma ci ha permesso di integrare una delle nostre soluzioni maggiormente all’avanguardia e innovative dal punto di vista tecnologico con servizi altrettanto strategici che offriamo in contesti large scale, ovvero il supporto alla reingegnerizzazione e l’assistenza tecnica per garantire continuità di funzionalità e performance migliorative per l’impianto”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.