Ciclone Belal: La Réunion e Mauritius flagellate da pioggia e “venti estremi” | FOTO e VIDEO

Il ciclone Belal ha colpito La Réunion, uno dei territori d’oltremare della Francia che si estende dal Mar dei Caraibi all’Oceano Pacifico, avanzando da Nord/Ovest con “venti estremi“, secondo Météo-France. “La zona centrale della tempesta sta attraversando l’Isola di La Réunion, partendo dalla parte settentrionale“, ha sottolineato il servizio meteorologico nel suo ultimo bollettino. Aveva precedentemente affermato che Belal non dovrebbe tuttavia diventare un ciclone tropicale intenso.

“Siamo nella parte difficile“, ha detto il prefetto Jerome Filippini, il funzionario principale dell’isola nominato da Parigi, a France Inter. “Avremo un lunedì difficile e pericoloso“.

Mentre i danni iniziali erano ancora moderati, “una persona senza fissa dimora che non si era rifugiata” è morta a causa della tempesta nell’insediamento occidentale di Saint Gilles, ha dichiarato la prefettura.

In preparazione a venti sferzanti che potrebbero superare i 250 km/h nelle zone montuose, le autorità hanno innalzato l’allerta di livello viola, indicando pericolo imminente, mettendo in lockdown rigoroso tutti e 870mila abitanti, compresi i servizi di emergenza. “Tutta la circolazione è formalmente vietata per qualsiasi motivo e fino a ulteriore avviso“, recita il comunicato ufficiale.

Le autorità hanno esortato gli abitanti dell’isola a fare scorte di cibo e acqua e a rimanere al chiuso per 36 ore. Gli è stato detto di non lasciare casa “per nessun motivo“, staccare tutti i dispositivi, non usare l’acqua del rubinetto e utilizzare il telefono solo in caso di emergenza.

Con onde attese fino a 13-15 metri di altezza, l’intera costa è stata messa in allerta.

Météo-France ha avvertito di una possibile “calma” mentre l’occhio della tempesta passa sull’isola, ma ha aggiunto: “Questo non dovrebbe essere inteso come la fine del ciclone“. Il servizio meteorologico ha avvertito che i venti potrebbero superare i 200 km/h sulla costa e i 250 km/h o più nelle zone montuose.

Anche Mauritius è colpita in queste ore dal ciclone Belal. Nel corso della giornata sono previste piogge sostenute e intense.

