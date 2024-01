Cilindro Record dal Polo Siderurgico di Terni: destinazione Germania | VIDEO

MeteoWeb

La divisione Fucine del polo siderurgico di Viale Brin ha recentemente conseguito un successo straordinario, segnando un capitolo indimenticabile nella storia industriale della città. A quasi due anni dal colaggio del maxi lingotto da 510 tonnellate, è stato spedito in Germania un cilindro d’acciaio senza precedenti, destinato a rivoluzionare il settore europeo della produzione di lamiere.

Il cilindro, derivato da un maxi lingotto colato a fine gennaio 2022, rappresenta un imponente blocco di acciaio tronco-conico con misure di circa 4,5 metri di diametro e oltre 6 metri di altezza. Questo colosso siderurgico non è solo il più grande cilindro utilizzato al mondo, ma testimonia anche la maestria tecnologica della divisione Fucine di Ast. Fatta eccezione per alcune aziende asiatiche, questa realizzazione unica è prerogativa di Arvedi Ast, unica in Occidente ad avere la capacità di creare strutture di questa portata.

L’incredibile cilindro, con un peso straordinario di 270 tonnellate, ha intrapreso un viaggio epico. Trasportato con un treno speciale lungo oltre 64 metri, ha attraversato l’Italia, raggiungendo il porto di Civitavecchia. Qui, con l’ausilio di una speciale gru portuale, è stato scaricato e preparato per essere imbarcato su una nave cargo diretta al porto di Rotterdam, in Germania.

Questo successo eccezionale è il risultato della straordinaria professionalità delle maestranze coinvolte nel processo e del prezioso know-how custodito dalla divisione Fucine di Ast. L’azienda, in procinto di celebrare il suo 140º anniversario dalla fondazione, vede questo traguardo come un nuovo capitolo di successo nella sua lunga storia industriale.

La spedizione del cilindro d’acciaio gigante non è solo un evento di rilevanza locale, ma proietta Terni e il polo siderurgico di Viale Brin al centro della scena mondiale. Rappresenta un inno all’innovazione tecnologica, confermando la posizione di leadership della divisione Fucine di Ast nell’industria siderurgica globale. Guardando al futuro, l’azienda si impegna a continuare nella ricerca e nello sviluppo, promuovendo l’eccellenza tecnologica e mantenendo alta la bandiera dell’industria siderurgica europea.