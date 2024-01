Clima, il 2023 in India è stato il 2° anno più caldo dal 1901

MeteoWeb

Per l’India, il 2023 è stato il suo secondo anno più caldo dal 1901, quando venne fondato il Dipartimento Meteorologico Indiano (IMD), che diede inizio alle rilevazioni. L’anno più caldo mai registrato in questo periodo è stato il 2016. La temperatura media annuale dell’aria superficiale nel Paese nel 2023 è stata di 0,65°C sopra la media a lungo termine (periodo 1981-2010), mentre lo era stata di 0,71°C nel 2016, hanno affermato i funzionari dell’IMD.

Anche a livello globale, il 2023 è destinato a battere tutti i precedenti record di temperatura. Il 2023 è stato un anno di El Niño, associato a temperature ed estremi più alti del normale. Febbraio, luglio, agosto, settembre, novembre e dicembre sono stati mesi in cui le temperature massime o minime rispetto alle stagioni sono rimaste al di sopra della norma, ha affermato l’IMD.

L’IMD ha aggiunto che nel corso dell’ultimo secolo, la temperatura massima del Paese è aumentata ad un tasso di 1,01°C, mentre le temperature minime sono aumentate ad un tasso di 0,31°C.

Anche a livello stagionale, i mesi da ottobre a febbraio hanno mostrato una tendenza al riscaldamento significativamente più elevata negli ultimi 100 anni. Il periodo post-monsonico (da ottobre a dicembre) si è riscaldato di 1°C mentre la stagione invernale (da gennaio a febbraio) ha mostrato un aumento delle temperature di 0,83°C dal 1901, ha detto il Dipartimento Meteorologico Indiano.

Precipitazioni

Per quanto riguarda le precipitazioni, dicembre è stato un mese eccezionalmente piovoso in India, esclusi gli stati dell’India settentrionale e nordoccidentale. Il mese scorso, il Paese ha ricevuto 25,5mm, ovvero il 60% in più rispetto alla norma.

Durante il periodo post-monsonico da ottobre a dicembre, l’India peninsulare meridionale ha registrato 98,5mm, il decimo valore più alto dal 1901. La stagione dei monsoni di nord-est, che si è ufficialmente conclusa a dicembre, è stata ampiamente ben distribuita su questa regione, che riceve quasi il 30% delle sue precipitazioni annuali durante questi tre mesi. “L’India peninsulare orientale, nord-orientale e meridionale ha ricevuto buone precipitazioni grazie soprattutto al ciclone Michaung”, ha affermato Mrutyunjay Mohapatra, direttore generale dell’IMD.