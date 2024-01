Clima, 2023 secondo anno più caldo mai registrato nel Regno Unito

MeteoWeb

Il 2023 è provvisoriamente il secondo anno più caldo mai registrato per il Regno Unito, con Galles e Irlanda del Nord che hanno registrato i rispettivi anni più caldi in una serie che parte dal 1884. Lo indica il Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito. Inoltre, il 2023 è provvisoriamente l’anno più caldo per il Regno Unito in termini di temperatura minima. Tra i dati più rilevanti del 2023, il Met Office sottolinea che l’Irlanda del Nord ha avuto il suo terzo anno più piovoso in una serie che parte dal 1836, e il più piovoso dal 2002.

Ecco i dettagli sul clima del 2023 nel Regno Unito forniti dal Met Office.

2023 secondo anno più caldo mai registrato nel Regno Unito

La temperatura media provvisoria del 2023 di +9,97°C colloca l’anno appena dietro il 2022 (+10,03°C) e davanti al 2014 (+9,88°C). Il 2023 è stato classificato anche come il secondo più caldo per la temperatura dell’Inghilterra centrale (CET), la serie di temperature strumentali più lunga del mondo, dal 1659. I cinque anni più caldi della serie britannica dal 1884 includono il 2022, 2023 e 2020, mentre i dieci anni più caldi si sono verificati tutti a partire dal 2003.

Il caldo del 2023 è stato guidato da notevoli ondate di caldo nei mesi di giugno e settembre ed è stato supportato da temperature superiori alla media per otto dei 12 mesi dell’anno, sottolinea il Met Office. Giugno e settembre sono stati particolarmente caldi rispetto alla media. È stato il giugno più caldo mai registrato per il Regno Unito con un ampio margine, ed è stato eguagliato il record per il settembre più caldo con un picco di +33,5°C il 10 settembre: è solo la quinta volta che ciò accade a settembre nei dati osservativi.

Il Galles e l’Irlanda del Nord hanno entrambi avuto gli anni consecutivi più caldi mai registrati, con il 2023 che ha superato i precedenti record del 2022.

Un anno piovoso per tanti

Il Regno Unito ha registrato l’11% di pioggia in più rispetto alla media, con una cifra provvisoria di 1.289,8mm, segnala il Met Office. L’anno ha incluso il sesto marzo e il luglio più piovosi del Regno Unito e il sesto ottobre più piovoso (record eguagliato) del Paese, che hanno contribuito ad aumentare il totale delle precipitazioni.

Gran parte del Paese è stato più umido della media durante l’anno, con l’Irlanda del Nord che ha registrato il terzo anno più piovoso mai registrato in una serie che inizia dal 1836. L’Irlanda del Nord ha registrato provvisoriamente 1.399,0mm di pioggia, ovvero il 21% in più rispetto alla media. L’Inghilterra ha registrato il sesto anno più piovoso mai registrato (serie dal 1836), con 1.045,4mm, ovvero il 20% in più rispetto alla media. Alcune parti del Regno Unito hanno registrato un terzo delle precipitazioni in più rispetto al normale.

Il soleggiamento è stato vicino alla media per gran parte del Regno Unito, anche se la Scozia ha avuto il suo nono anno più soleggiato mai registrato in una serie che inizia dal 1910.

Statistiche di dicembre

Dicembre 2023 ha chiuso l’anno sulla stessa scia dell’autunno meteorologico nel Regno Unito: in gran parte caldo e umido. La temperatura media del Paese nel mese di 5,8°C è stata di 1,6°C sopra la media, anche se non abbastanza alta da raggiungere un record. Tuttavia, Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord hanno avuto un mese di dicembre nella loro top 10 dei più caldi, ma non sono riusciti a battere alcun record.

L’inizio freddo di dicembre è stato spazzato via dalle tempeste Elin e Fergus, dopodiché dicembre è stato generalmente mite e instabile. Le tempeste Elin, Fergus e Gerrit hanno portato tutte un impatto meteorologico significativo nel corso del mese. Il Regno Unito ha registrato il 48% di precipitazioni in più rispetto alla media, con 188,6mm, anche se sono state responsabili soprattutto le contee del nord e del nord-est. Gran parte della Scozia orientale ha ricevuto più del doppio delle precipitazioni normali, dopo il record per la pioggia di ottobre.

La quantità di sole è stata particolarmente scarsa, con alcune contee che hanno visto meno della metà delle ore di sole a dicembre, tra cui Berkshire, East Sussex e Bristol. La maggior parte del Regno Unito ha goduto in media di circa 1 ora di sole al giorno. Il Regno Unito ha registrato l’ottavo dicembre più nuvoloso mai registrato, con 27,9 ore di sole.