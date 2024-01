Clima, l’esclusione dei dati russi mette a rischio il monitoraggio dell’Artico

MeteoWeb

L’Artico si sta riscaldando a un ritmo da due a quattro volte superiore al tasso medio globale, con potenziali conseguenze globali. La comprensione dei cambiamenti artici dipende in larga misura dai dati misurati nelle stazioni di ricerca sul terreno. Tuttavia, in seguito all’invasione dell’Ucraina, la ricerca internazionale è continuata senza la Russia, la nazione artica geograficamente più grande. Ora, uno studio pubblicato sulla rivista Nature Climate Change suggerisce che l’esclusione dei dati provenienti dalle stazioni russe aumenterà la distorsione dei dati raccolti per mappare le condizioni nell’Artico. I risultati evidenziano la crescente difficoltà nel quantificare i cambiamenti attuali e futuri in questa regione.

Utilizzando i dati dei modelli estratti dai siti INTERACT (una rete internazionale di stazioni di ricerca artiche) situati sopra i 59° N, esclusa la calotta glaciale della Groenlandia, gli autori hanno quantificato il potenziale impatto dell’esclusione dei siti russi sulla percezione dei cambiamenti nell’Artico. Efrén López-Blanco e colleghi hanno valutato il grado di rappresentazione delle condizioni ambientali artiche – temperatura media annuale dell’aria, precipitazioni totali, profondità della neve, umidità nel suolo, biomassa vegetale, carbonio nel suolo, produttività primaria netta e respirazione eterotrofica – con e senza conoscenza da queste stazioni russe.

Gli autori mostrano che i dati del modello nella rete di stazioni sono distorti su alcune variabili dell’ecosistema artico, anche quando tutte le stazioni russe sono incluse nel set di dati, e che i dati non sono pienamente rappresentativi delle condizioni dell’ecosistema nel dominio pan-artico. Gli autori indicano che la distorsione potrebbe essere dovuta all’ubicazione di queste stazioni, che sono tipicamente situate in aree dell’Artico che sono tipicamente più umide, più calde e hanno manti nevosi più profondi e biomassa inferiore. Tuttavia, indicano che questa distorsione aumenta ulteriormente quando i siti russi vengono esclusi dalla rete delle stazioni di ricerca artiche. Ad esempio, la vasta foresta della taiga della Siberia non è più rappresentata con l’esclusione della Russia. Per alcune variabili, tra cui le precipitazioni e la biomassa vegetale, la distorsione è di entità simile ai cambiamenti attesi a causa dei cambiamenti climatici entro la fine del secolo.

Gli autori suggeriscono che i loro risultati indicano una lacuna preesistente nelle conoscenze utilizzate per monitorare le condizioni nell’Artico ed evidenziano che la capacità di monitorare e proiettare i cambiamenti nell’Artico è stata ulteriormente ridotta a seguito dell’attacco russo all’Ucraina.