Clima: il Francia il 2023 il 2° anno più caldo, temperatura media di 14,4°C

Il 2023 è al 2° posto tra gli anni più caldi registrati in Francia dall’inizio del XX secolo, con una temperatura media di 14,4°C: è quanto ha confermato oggi Météo–France. Il 2023 si colloca subito dopo il 2022, quando la Francia ha registrato una temperatura media di 14,5°C. D’altronde, il 2023 è stato effettivamente “l’anno più caldo mai registrato nel mondo“, precisa Météo-France, sulla base dei dati del programma europeo Copernicus.

Ondate di caldo ripetute

L’anno trascorso in Francia è stato caratterizzato da numerose ondate di caldo, definite come un periodo di caldo prolungato senza interruzione per diversi giorni. Durante la prima ondata di caldo estivo (dal 7 al 13 luglio), in Francia si sono stimati almeno 80 decessi in eccesso per tutte le cause, durante la seconda (dal 17 al 26 luglio), almeno 30, durante la terza (dal 11 al 26 agosto), quasi 400 in più del normale, e durante la quarta (dal 3 all’11 settembre), almeno 60.