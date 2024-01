Clima, l’impatto sulle città USA: rischio spopolamento per il 43%, lo studio

MeteoWeb

Circa 15.000 città negli Stati Uniti, tra cui Cincinnati, Pittsburgh e Buffalo, potrebbero subire uno spopolamento entro il 2100, sebbene alcune di esse non abbiano attualmente alcuna tendenza al declino. È quanto suggerisce uno studio pubblicato sulla rivista Nature Cities condotto dagli scienziati dell’Università dell’Illinois. I risultati, basati su molteplici scenari climatici, indicano anche che circa il 40% delle città, soprattutto nel sud e nell’ovest del Paese, potrebbero vedere la popolazione crescere.

Una stima delle tendenze future della popolazione può supportare una migliore pianificazione e progettazione delle città, sia in crescita che in declino, poiché le città avranno esigenze locali diverse in termini di infrastrutture e altri servizi. Tuttavia, lo spopolamento può creare sfide sociali, economiche e politiche.

Uttara Sutradhar e colleghi hanno utilizzato due set di dati pubblicati in precedenza insieme ai dati del censimento e dell’American Community Survey per identificare le attuali tendenze demografiche per le città degli Stati Uniti e per prevedere le tendenze future. I ricercatori hanno analizzato queste tendenze in cinque diversi scenari climatici chiamati percorsi socioeconomici condivisi, che vanno dallo sviluppo sostenibile allo sviluppo alimentato dai combustibili fossili. Gli autori hanno scoperto che il 43% delle città negli Stati Uniti potrebbe subire uno spopolamento entro il 2100, rappresentando tra il 12-23% della popolazione e il 27-44% delle aree popolate. Le proiezioni suggeriscono che entro il 2100 tutti gli stati avranno città a rischio di spopolamento, ad eccezione del Distretto di Columbia e delle Hawaii.

I ricercatori indicano che il Nord e il Midwest vedranno livelli di spopolamento più elevati rispetto alle regioni del Sud e dell’Ovest nel complesso. Le città a basso reddito avranno maggiori probabilità di perdere popolazione rispetto alle città a reddito più alto. Questa caratteristica è più pronunciata nel Nord-Est e nel Midwest. In generale, le città con un’alta densità di popolazione e le relative periferie hanno maggiori probabilità di aumentare la popolazione. Gli autori suggeriscono inoltre che l’immigrazione internazionale potrebbe portare ad un aumento della popolazione nelle città che già hanno grandi popolazioni di immigrati.

Gli autori concludono che i loro risultati mettono in discussione i modelli basati sulla crescita per le città e dovrebbero essere presi in considerazione nella pianificazione delle infrastrutture urbane future.