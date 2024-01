Clima, il Prof. Lindzen: “assurdo parlare di minaccia esistenziale, danni enormi dalle politiche climatiche”

MeteoWeb

“Nel momento in cui senti che “la scienza è definita”, sai che qualcosa non va. La scienza non è mai definita. Quando si afferma che la scienza è definita, si vuole eliminare ogni disaccordo, perché non si ha molto da presentare”. È quanto afferma Richard Lindzen, Professore emerito di scienze atmosferiche al MIT parlando della questione climatica. “Il clima è uno dei primi esempi della cancel culture. Non credo che il pubblico sia del tutto consapevole delle pressioni esercitate per sbarazzarsi dell’opposizione a tutto ciò”, afferma Lindzen in un episodio di American Thought Leaders, dell’Epoch Times, in cui analizza i principali presupposti errati che ritiene alimentino l’estremismo sul clima.

L’esperto spiega anche perché molte politiche climatiche, dalla spinta a ridurre l’allevamento al divieto di fertilizzanti sintetici, sono state controproducenti e dannose. “E queste politiche non hanno avuto alcun impatto sulla CO 2 . Quindi non hanno fatto nulla per prevenire questa presunta minaccia esistenziale, se non rendere le persone più povere, rendere la società meno stabile, meno resiliente. E questo si può spiegare solo con l’ignoranza o con il sadismo”, afferma Lindzen nel suo intervento.

​“È vero che esiste l’effetto serra. È dovuto principalmente al vapore acqueo e alle nuvole. CO 2 , metano e protossido di azoto sono costituenti minori. In parole povere, se tutte le altre cose fossero mantenute costanti e si raddoppiasse la CO 2 , si otterrebbe un riscaldamento leggermente inferiore a un grado. Ora, alla base di questa affermazione c’è in un certo senso altro materiale”, spiega Lindzen. “Esiste qualcosa chiamato principio di Le Châtelier, secondo il quale i sistemi naturali duraturi resisteranno al cambiamento, vale a dire che il feedback sarebbe negativo. Ora, nella maggior parte dei modelli attuali, il vapore acqueo e le nuvole rappresentano un feedback positivo. C’è il presupposto di fondo che la natura prenderà qualunque cosa facciamo e peggiorerà le cose. Si tratta di un’ipotesi un po’ strana, e non c’è alcuna base per sostenerla, ma dà ai modelli qualcosa di più di poco meno di un grado. Potrebbe addirittura arrivare a tre gradi. Il punto successivo è che anche tre gradi non sono tanti”, continua l’esperto.

“Il pensiero che le persone non riescano a gestirlo è un po’ strano. Da dove viene il fatto che questa sia una minaccia esistenziale? È interessante notare che non proviene da nessuna parte, se non dalla propaganda. Persino il rapporto scientifico dell’IPCC delle Nazioni Unite non parla di una minaccia esistenziale. Si parla di una riduzione del PIL del 3% entro il 2100, presupponendo che il PIL sia aumentato più volte entro quella data. Questo non sembra esistenziale per la maggior parte delle persone. Quindi è un po’ strano”, afferma Lindzen. “Dicono: “tre gradi potrebbero essere qualcosa di serio”. Il problema è che, con il cambiamento del riscaldamento degli ultimi 150 anni circa, non c’è alcuna somiglianza con i cambiamenti avvenuti durante il cambiamento maggiore. Ciò che accadde durante i cambiamenti maggiori fu che la differenza di temperatura tra i tropici e il polo, nel caso dell’ultimo massimo glaciale, aumentò di 20°C. Durante il periodo caldo è diminuita di 20°C. Oggi sono circa 40°C. Erano 20°C durante il periodo caldo e circa 60°C durante il periodo glaciale. Naturalmente, ciò ha dato un grande cambiamento nella media”, spiega l’esperto.

Per Lindzen, giudicare il cambiamento climatico come una minaccia esistenziale che “richiede enormi cambiamenti è irragionevole. È assurdo”. Parlando del settore energetico, l’esperto afferma che “non importa quanto pulisci i combustibili fossili, produrranno sempre vapore acqueo e CO 2 . Dimenticano che la CO 2 è essenziale. La trattiamo come un veleno. La maggior parte delle persone crede a questa narrazione e crede anche che la CO 2 sia pericolosa. Ad esempio, la concentrazione di CO 2 nelle nostre bocche è di circa 40.000 parti per milione, contro le 400 esterne. 5.000 sono consentite su una stazione spaziale. Non è certo un veleno, ma è in realtà essenziale. Se potessimo eliminare il 60% della CO 2 , moriremmo tutti. È molto strano definirla un inquinante. È essenziale per la vita vegetale ed è la base per la fotosintesi. Tuttavia, poiché è il prodotto inevitabile del consumo di combustibili fossili e del settore energetico, viene attaccata”, afferma l’esperto.

“Danni enormi dalle politiche climatiche”

​Le proiezioni dell’IPCC “non includono le politiche. In altre parole, stanno solo osservando se continuiamo senza un cambiamento di scenario”, dice Lindzen. “Abbiamo già dedicato trilioni di dollari a pale eoliche e pannelli solari. Naturalmente queste sono opportunità. Ma se si considera il loro impatto, hanno aumentato il costo dell’energia. Hanno aumentato i tassi di povertà. In Europa, questo è particolarmente evidente. Stanno attaccando l’agricoltura a causa del metano, usando una logica che non ha senso”, continua l’esperto, sottolineando come ci siano “allevatori di bestiame in Irlanda che stanno fallendo”. “Stiamo già assistendo a danni enormi derivanti da queste politiche. Ora, si potrebbero imporre legittimamente questi danni solo se fosse una minaccia esistenziale, ma se si guarda al rapporto tra CO 2 e tempo, si può vedere che queste politiche non hanno avuto alcun impatto sulla CO 2 . Non hanno fatto nulla per prevenire questa presunta minaccia esistenziale se non rendere le persone più povere e rendere la società meno stabile e resiliente. Si può spiegare solo come ignoranza o sadismo. Eppure, alla gente viene detto, come spesso è successo in passato, che il sadismo è virtuoso. Vogliono essere virtuosi, ma non gli viene detto che è sadico”, sostiene Lindzen.

Alla domanda se è stata creata una narrativa a prova di proiettile basata su pretesti completamente falsi, Lindzen ha risposto: “sì, ma non del tutto”, riconoscendo che “c’è un effetto serra”. La questione è che “le persone non pensano che un grado sia poco. Vedono un grafico che sale di un grado, ma non guardano la scala. Gli viene detto che è enorme, e poi la gente dice: “è enorme”. Ci sono politici che dicono: “se sale di un altro mezzo grado, finiremo tutti in ebollizione”. Ci sono persone che ci credono e non si chiedono mai se mezzo grado porterebbe qualcosa a ebollizione”, afferma l’esperto.

Il confronto tra mondo orientale e mondo occidentale

Riguardo alle differenze nel modo in cui mondo orientale e mondo occidentale affrontano il tema del clima, in un articolo di un paio di anni fa, pubblicato su Tablet, Lindzen scriveva che qualunque cosa stessimo facendo nell’UE o nell’Anglosfera, ovviamente non aveva alcun impatto sull’aumento della CO 2 . “Una delle ragioni ovvie di ciò è che la Cina e l’India e ogni luogo diverso dall’UE e dall’Anglosfera stanno costruendo centrali alimentate a carbone e utilizzando combustibili fossili, ignorando l’intera questione. Oggi è abbastanza chiaro che se si seppellissero l’UE e l’Anglosfera, sigillandole, saremmo tutti morti, non ci sarebbero più attività e non vi sarebbe alcun impatto, la CO 2 continuerebbe ad aumentare”.

Ma mentre “la Cina, l’India e il Sud-Est asiatico ne stanno beneficiando immensamente, allo stesso tempo, l’Africa e gran parte dell’Asia meridionale soffrono a causa di politiche” imposte da grandi istituzioni che impediscono loro di sviluppare fonti energetiche affidabili. “A queste persone che non hanno accesso all’elettricità moderna viene detto che dovrebbero restare congelate in quello stato. In gran parte dell’Africa, le persone dipendono dalla combustione dello sterco come combustibile, che è molto più inquinante”, sostiene Lindzen, sottolineando come allo stesso tempo “l‘Occidente comincia a risentire i prezzi elevati e l’inflazione”.

“Poi abbiamo l’auto elettrica, che è una tipica cosa politica. Le auto elettriche hanno senso solo rispetto all’inquinamento urbano”, dice l’esperto, sottolineando come in gran parte del mondo “un’auto elettrica che ha bisogno di caricare una batteria, la prende da una centrale elettrica e quella centrale utilizzerà combustibili fossili”. “La storia considererà questo come uno dei periodi più sciocchi della storia umana. C’era un mondo in cui l’industrializzazione e gli sviluppi scientifici erano così importanti, e poi è andato in pezzi a causa dell’ignoranza e della stupidità”, commenta Lindzen.

L’IPCC

Poi Lindzen parla anche dei rapporti redatti dal Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) dell’ONU, sui quali si basano tutte le misure politiche relative al clima e tutti gli allarmismi. “Uno dei gruppi internazionali sui cambiamenti climatici presso le Nazioni Unite fa sempre questi lunghi rapporti con migliaia di pagine. Poi faranno riassunti generali, riassunti per i politici e, infine, queste dichiarazioni iconiche che riassumono le 3.000 pagine in una frase. Naturalmente, solo i rapporti scientifici o il Rapporto del Working Group 1 sono scientifici. Tutto il resto è scritto da funzionari governativi. Ma poi arriva la dichiarazione iconica. L’affermazione iconica di allora era che ora sono quasi certi che la maggior parte del cambiamento climatico, il riscaldamento a partire dal 1960, sia dovuto all’uomo. Ora, se fosse la maggior parte, o anche tutto, stiamo parlando di una frazione di grado. C’è questo costante triangolo di interpretazioni errate in cui gli scienziati fanno una dichiarazione innocente, i politici la travisano come catastrofica, e poi forniscono maggiori finanziamenti per la scienza o per il settore, come le misure climatiche”, ha affermato Lindzen.

​ “Se fossi razionale e onesto riguardo alle tue politiche climatiche, vedresti che le tue politiche non hanno alcun impatto su ciò che affermi essere la causa del cambiamento climatico”, aggiunge l’esperto.

