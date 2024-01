Clima, la vacuità delle COP: tutte le scappatoie del documento finale della COP28

MeteoWeb

La COP28, la 28esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, è stata “vista da molti come rivoluzionaria, con la prima apparizione del termine “energia” nelle conclusioni. La menzione di una “transizione” dai combustibili fossili ha suscitato scalpore. Tuttavia, un’analisi del testo mostra che ci sono così tante scappatoie che hanno consentito ai Paesi in via di sviluppo di aderire perché – come nel caso dell’Accordo di Parigi – non vi è alcun obbligo per loro di seguire l’esempio isolato dell’UE”. È quanto scrive in un articolo pubblicato su “European Scientist” Samuel Furfari, Professore di politica energetica e geopolitica all’École Supérieure de Commerce de Paris. Furfari, ingegnere e dottore in scienze applicate, ha insegnato politica energetica e geopolitica all’Université Libre de Bruxelles per 18 anni e per 36 anni è stato un alto funzionario presso la Direzione generale dell’Energia della Commissione europea.

“La Cina è considerata un Paese in via di sviluppo. Quindi non ha avuto problemi a firmare l’accordo. Paesi produttori di gas – la Russia e gli Stati del Golfo, ad esempio – sono addirittura contenti perché il gas è considerato un’energia di transizione. I principali perdenti della COP28 sono state le ONG ambientaliste e l’UE, a cui è rimasto un testo non vincolante formulato in modo tale che l’energia nucleare sia considerata una fonte energetica di transizione”, afferma Furfari.

Nonostante le 27 COP precedenti, “le emissioni globali di CO₂ continuano ad aumentare”, dice Furfari: “entro il 2022, erano aumentate del 61% – grazie alla crisi Covid; altrimenti sarebbero aumentate del 65%”.

Per la prima volta l’energia è al centro del testo di una COP

La COP28 ha portato “due grandi novità”. “Un accordo sullo sviluppo dell’energia nucleare è stato firmato fin dall’inizio da 22 Paesi”, continua Furfari, aggiungendo che “la COP28 sarà ricordata come l’anno del ritorno del nucleare, poiché questi Paesi hanno dimostrato la loro determinazione a rilanciarlo”.

“Un’altra notizia importante è stata la menzione del termine “energia” nel documento conclusivo per la prima volta. In effetti, si potrebbe dire che la COP28 non ha riguardato il clima, ma l’energia. Anche nell’Accordo di Parigi la parola “energia” era assente. Questa volta appare 17 volte nel testo di 21 pagine. Questa sembra essere una grande vittoria per le ONG ambientaliste che mirano a controllare il consumo energetico. Ma questo è un piccolo conforto. Nei testi delle istituzioni internazionali ogni parola conta”, sottolinea Furfari, che analizza i paragrafi 28 e 29, la parte centrale delle conclusioni della COP28.

Paragrafo 28

Il punto 28 del documento conclusivo della COP28 riporta: “riconosce inoltre la necessità di riduzioni profonde, tempestive e durature delle emissioni di gas serra coerenti con le traiettorie di 1,5°C e invita le parti a contribuire ai seguenti sforzi globali in modo determinato a livello nazionale, considerando l’accordo di Parigi e le loro diverse circostanze nazionali, traiettorie e approcci”.

“Gli sforzi devono essere determinati a livello nazionale. Ciò significa che tali conclusioni non sono vincolanti; ogni Paese decide cosa vuole fare. Si riconosce anche che i Paesi in via di sviluppo si trovano in situazioni “diverse” e non dovrebbero rinunciare a incrementare il loro consumo energetico. La parola “sviluppo” appare 47 volte nel testo. Ciò dimostra la determinazione dei Paesi in via di sviluppo a non seguire le misure proposte dall’UE. Senza questa ridondanza semplicemente non ci sarebbe stato alcun accordo”, evidenzia Furfari.

L’esperto sottolinea, inoltre, che “la Cina è un Paese in via di sviluppo ai sensi delle Nazioni Unite. Niente di questo vale quindi per la Cina, e ancor meno per l’India. Questo anche se questi due Paesi rappresentano il 38,6% della CO₂ globale”.

(a) “triplicare la capacità globale di energia rinnovabile e raddoppiare il tasso medio annuo globale di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030”.

“La parola “capacità” è importante perché le fonti di energia rinnovabile che gli attivisti sono disposti a tollerare – turbine eoliche e pannelli solari fotovoltaici – sono intermittenti e variabili. Il loro fattore di carico medio quinquennale nell’UE è rispettivamente del 23% e dell’11%. Ciò significa che una turbina eolica deve essere supportata da una centrale elettrica controllabile per più di tre quarti del tempo e un parco solare per il 90% del tempo. Ciò significa che dobbiamo anche triplicare la capacità installata di energia non rinnovabile se vogliamo evitare la riduzione del carico. I Paesi africani già non hanno questa capacità installata. Non possiamo aspettarci che l’energia rinnovabile si sviluppi lì. I governi stanno cominciando a rendersi conto che dovrebbero avere due sistemi elettrici che funzionino in parallelo. Ciò è ovviamente inutilmente costoso”, afferma Furfari.

“Inoltre, la costruzione e l’installazione di nuovi impianti di energia rinnovabile non sono rese possibili dall’elettricità generata da fonti energetiche rinnovabili, ma da minerali e altri prodotti estratti dalla terra, lavorati, manipolati e trasportati utilizzando combustibili fossili. Non è l’elettricità generata dalle turbine eoliche o dai pannelli solari a produrre le 2.500 tonnellate di cemento che costituiscono la base di una turbina eolica e le 900 tonnellate di acciaio del suo palo, ma i combustibili fossili. È una verità lapalissiana, ma qualsiasi aumento delle infrastrutture per le energie rinnovabili sarà accompagnato da un aumento dell’uso di combustibili fossili per la loro produzione”, evidenzia Furfari.

(b) “Accelerare gli sforzi per eliminare gradualmente l’elettricità generata dal carbone senza abbattimento”.

“Si tratta di fatto di un’accelerazione degli sforzi per eliminare gradualmente l’elettricità generata dalla combustione del carbone senza catturare le emissioni di CO₂. Ma ancora una volta, ciò si applicherà ai Paesi OCSE, non ai Paesi in via di sviluppo, guidati dalla Cina”, afferma Furfari.

(c) “Accelerare gli sforzi globali per realizzare sistemi energetici a zero emissioni nette, utilizzando combustibili privi di carbonio o a basso contenuto di carbonio ben prima o intorno alla metà del secolo”.

“Chi ha scritto questa frase probabilmente aveva in mente i combustibili sintetici. Questi non esistono, come suggerisce la fine della frase. Inoltre, a meno che non si creda nel movimento perpetuo, bisogna utilizzare altre forme di energia per realizzarli, perché l’energia libera non esiste”, dice l’esperto.

(d) “La “transizione” dai combustibili fossili nei sistemi energetici in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l’azione durante questo decennio critico per raggiungere lo zero entro il 2050, in linea con la scienza”.

“Questo neologismo ha permesso di raggiungere un accordo tra i Paesi produttori di combustibili fossili e i loro critici, evitando la “phase out” già respinta alla COP26 di Glasgow per quanto riguarda il carbone. Questo verbo non solo indica una transizione vaga, ma è temperato da garanzie “giuste, ordinate ed eque” quasi superflue per garantire che coloro che non possono permetterselo, non debbano realizzare la transizione. Ancora una volta, solo se la transizione sarà “giusta ed equa”, i Paesi in via di sviluppo - soprattutto Africa, Cina e India – ne saranno colpiti. Questa scappatoia è così vaga che potrebbe applicarsi, ad esempio, anche ad alcuni Stati membri dell’UE”, afferma Furfari.

L’esperto si sofferma anche sull’espressione “in linea con la scienza”. “Cosa c’entra?”, si chiede Furfari. “Per sottolineare l’insistenza dell’IPCC su questa transizione? Per compiacere l’Arabia Saudita, che ha messo in discussione solo moderatamente le tesi dell’IPCC?”.

(e) “Accelerare le tecnologie a zero e a basse emissioni, comprese ma non limitate alle energie rinnovabili, al nucleare, alle tecnologie di abbattimento e rimozione come la cattura, l’uso e lo stoccaggio del carbonio, in particolare nei settori in cui è difficile ridurre le emissioni, e la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio”.

“La menzione esplicita del nucleare è l’altra grande innovazione di questa COP. Non si può parlare di energie rinnovabili senza menzionare l’indispensabile nucleare”, ribadisce Furfari. “In questo paragrafo, gli utilizzatori di carbone troveranno una scappatoia nel menzionare la cattura del carbonio, una tecnologia che non ha altra applicazione industriale se non quella di produrre più idrocarburi reiniettandoli nei pozzi per aumentare la pressione e incoraggiare la produzione di petrolio e gas”, afferma l’esperto.

(f) “Accelerare e ridurre significativamente le emissioni globali di anidride carbonica, comprese le emissioni di metano, entro il 2030”.

“Questo paragrafo è una verità ovvia da quando la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici è stata adottata a Rio nel 1992”, commenta Furfari.

(g) “Accelerare la riduzione delle emissioni derivanti dal trasporto stradale attraverso una serie di percorsi, anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture e la rapida diffusione di veicoli a zero e a basse emissioni”.

“Questo punto non è interessante per quello che dice. È interessante per quello che non dice”, afferma Furfari. “Non si parla del trasporto aereo, nonostante l’avversione delle ONG ambientaliste. È una coincidenza che l’aviazione non sia condannata? Due settimane prima di questa conferenza delle Nazioni Unite, si è tenuto il Dubai Air Show, dove gli aerei sono stati acquistati come il pane, soprattutto dalle compagnie aeree degli Emirati Arabi Uniti, che hanno ospitato questa COP”. “Per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ciò è un segnale che la lotta alle emissioni di CO₂ non significa limitare il trasporto stradale”, sostiene l’esperto.

(h) “Eliminare il più presto possibile i sussidi inefficienti ai combustibili fossili che non affrontano la povertà energetica o garantiscono transizioni eque”.

“Poiché la parola non quantificata “inefficiente” è relativa, tutti possono trovare qualcosa da difendere in questa frase. L’efficacia dei sussidi in Francia non può essere paragonata a quella di sovvenzionare un cittadino o un trasportatore in un Paese povero per aiutarlo a pagare il carburante per il suo veicolo commerciale. Inoltre, il paragrafo insiste sul fatto che se vogliamo combattere la povertà energetica, dovremo continuare a sovvenzionare i combustibili fossili”, evidenzia Furfari.

Paragrafo 29

Il paragrafo 29 del documento conclusivo della COP28 riporta: “riconosce che i combustibili di transizione possono svolgere un ruolo nel facilitare la transizione energetica garantendo al tempo stesso la sicurezza energetica”.

Furfari fa notare come “combustibili di transizione” sia plurale. “Qualche anno fa, anche il Parlamento Europeo considerava il gas naturale una “energia ponte” verso le rinnovabili. All’epoca scherzavo dicendo che non era un ponte, ma un viadotto, perché il gas è insostituibile. Quindi è chiaro che per la Russia e i Paesi del Golfo – e forse ipocritamente per Washington – è tutta una questione di gas naturale. Il mondo non può più fare a meno del gas naturale. È pulito, abbondante, disponibile ed economico. Basta guardare come l’Unione Europea si sta affrettando per sostituire il gas russo con il gas proveniente da una varietà di altri Paesi”, dice l’esperto.

“Ma per i Paesi con riserve di energia fossile – compreso il carbone – in particolare in Africa, questo paragrafo consente loro di produrre e vendere la propria energia fossile, dando loro i mezzi finanziari per investire in costose energie rinnovabili. È un processo inesorabile: vogliamo essere green, ma abbiamo bisogno di soldi, e li otterremo dalla vendita di combustibili fossili! Ma poiché non esiste una definizione per questo strano termine, anche la Cina potrebbe benissimo affermare che sta utilizzando il carbone per favorire la transizione verso il gas naturale, il nucleare o l’energia rinnovabile”, evidenzia Furfari.

“La cosa più importante è che questo paragrafo si conclude con la priorità fondamentale della sicurezza energetica. In altre parole, con l’indiscutibile argomento della sicurezza, puoi fare tutto ciò che vuoi. Inoltre, mentre il paragrafo 28 sull’energia ha otto commi, questa piccola frase costituisce da sola il paragrafo 29. Viene aggiunta dopo il paragrafo precedente per sottolinearne l’incoerenza con il resto del testo, per chiarire che questa è la vera conclusione della COP28”, afferma ancora Furfari.

La vacuità delle COP

“Tutte queste chiacchiere sottolineano la vacuità delle COP dal 1995. Il sultano Al Jaber, che ha presieduto la COP28, ha fatto sembrare che questa COP sia stata un successo per i sostenitori della lotta ai combustibili fossili, assicurandoci che nulla cambierà”, afferma Furfari, facendo notare come la COP29 si terrà a Baku, in Azerbaigian, Paese “ancora molto attivo nel settore petrolifero. Fornisce i due terzi del petrolio utilizzato da Israele, ma è sempre più attivo nel settore del gas”. “Ci sono tutte le probabilità che anche la COP29 si concluda a favore dei combustibili fossili”, dice l’esperto.

“Il risultato finale della politica energetica dell’UE è l’imposizione di energia costosa sugli europei, mentre il resto del mondo continua ad avere energia abbondante ed a basso costo”, conclude Furfari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.