Continua a nevicare sull’Altopiano di Asiago, 40 cm in quota

Da oltre 24 ore, una persistente ondata di maltempo si sta abbattendo sulla montagna vicentina, coinvolgendo l’intero Nord Italia. Sull’Altopiano dei Sette Comuni, ad Asiago e nelle zone circostanti con altitudini intorno ai 1000 metri, la leggera nevicata della notte si è trasformata in pioggia, mentre al di sopra dei 1300 metri continua a cadere una copiosa e incessante nevicata. Nei comprensori sciistici situati attorno ai 1400-1500 metri, dove si concentra la maggior parte delle piste, lo strato di neve accumulato ha raggiunto i 40 cm. Secondo le previsioni, le nevicate perdureranno per l’intera giornata odierna. Tuttavia, a partire dalla tarda serata e nella giornata successiva, con il previsto calo delle temperature, è probabile che la neve si spinga fino a quote più basse, raggiungendo anche i 800-900 metri di altitudine.

