Corea del Nord, terremoto vicino a sito di test nucleari

Un terremoto di magnitudo 2.4 è stato registrato vicino a un impianto nucleare in Corea del Nord. Lo rende noto l’agenzia Yonhap. Il terremoto, che sembra essersi verificato per cause naturali, è stato registrato a 41 chilometri a nord-ovest di Kilju, che ospita il sito dei test nucleari, secondo l’Amministrazione meteorologica coreana. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 20km.

La Corea del Nord ha condotto sei test nucleari presso l’impianto di test nucleari di Punggye-ri tra il 2006 e il 2017. Il test nucleare del 2017 ha innescato un terremoto di magnitudo 6.3 avvertito oltre confine in Cina.